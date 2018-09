‘Khiếu nại của người dân Thủ Thiêm có cơ sở’

Những cột mốc về dự án khu đô thị Thủ Thiêm - Tháng 6-1996: Thủ tướng ký Quyết định 367 phê duyệt quy hoạch 1/5.000 với quy mô 930 ha. - Tháng 2-2002: Thủ tướng có công văn cho phép thu hồi 930 ha để thực hiện dự án. - Tháng 5-2002: UBND TP.HCM ban hành Quyết định 1997 để thu hồi đất. - Tháng 12-2005: UBND TP ban hành quyết định điều chỉnh quy hoạch chung và phê duyệt quy hoạch chi tiết khu trung tâm đô thị Thủ Thiêm. - Năm 2006: Người dân Thủ Thiêm bắt đầu khiếu kiện về ranh quy hoạch và chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng. - Năm 2008: Thanh tra TP vào cuộc thanh tra về việc tái định cư của dự án. - Năm 2009: TP đối thoại lần đầu với người dân Thủ Thiêm để giải quyết khiếu nại. Theo đó, TP thừa nhận có mở rộng KĐT Thủ Thiêm thêm 4,3 ha, thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2. - Năm 2012: TP ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ KĐT Thủ Thiêm tỉ lệ 1/2.000. - Năm 2016: TP đối thoại với người dân Thủ Thiêm lần hai. Tại đây, TP thừa nhận không tìm thấy bản đồ quy hoạch gốc theo Quyết định 367 của Thủ tướng. - Ngày 2-5-2018: Người phát ngôn của UBND TP Võ Văn Hoan tiếp tục thông tin về việc mất bản đồ quy hoạch gốc. - Tháng 5-2018: Nguyên Chủ tịch UBND TP Võ Viết Thanh công bố 13 tấm bản đồ trong tập hồ sơ Đồ án quy hoạch phát triển khu trung tâm KĐT Thủ Thiêm tháng 5-1995. - Ngày 9-5-2018: Tổ đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận 2. Người dân Thủ Thiêm tiếp tục yêu cầu làm rõ các nội dung trước đó đã khiếu nại. - Ngày 15-5-2018: Chính phủ họp với UBND TP, giao TTCP, UBND TP rà soát khiếu nại và có giải pháp xử lý. - Ngày 20-6-2018: Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cùng Tổ đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận 2, trong đó có rất nhiều người dân Thủ Thiêm. Bí thư cam kết chấm dứt tình trạng tạm cư kéo dài của người dân Thủ Thiêm. - Ngày 16-7-2018: Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đến thăm các hộ dân đã đồng ý vào chung cư 17,3 ha lô C-D ở phường Bình Khánh; khu tạm cư An Phú, phường An Phú. V.HOA