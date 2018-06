Khởi tố 4 vụ án liên quan các vụ gây rối ở Bình Thuận

Ngày 17-6, tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp với Công an TP Phan Thiết, Công an hai huyện Bắc Bình, Tuy Phong khẩn trương triệu tập những người có liên quan trong các vụ gây rối hôm 10, 11 và 12-6 đến lấy lời khai.



Trần Văn Công, nghi can gây rối ở Bình Thuận, bị công an bắt giữ.

Cạnh đó, Công an tỉnh Bình Thuận vẫn đang tiếp tục kêu gọi những người tham gia các vụ gây rối tại Phan Thiết, Tuy Phong, Bắc Bình ra đầu thú, trình diện để nhận sự khoan hồng của pháp luật.



Đến chiều 17-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với các đơn vị chức năng ra quyết định khởi tố bốn vụ án hình sự theo ba tội danh: gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ xảy ra tại thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong), xã Phan Rí Thành (huyện Bắc Bình) và TP Phan Thiết trong các ngày 10, 11 và 12-6.

Trong vụ án xảy ra tại xã Phan Rí Thành, đến nay CQĐT đã tạm giam bảy đối tượng để điều tra về các hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản. Ban Giám đốc công an tỉnh đang chỉ đạo CQĐT công an tỉnh, Công an huyện Tuy Phong, Công an huyện Bắc Bình, Công an TP Phan Thiết khẩn trương điều tra vụ án, củng cố hồ sơ khởi tố bị can.

Được biết đến nay nhiều thanh niên cũng đã đến trình diện, khai báo. Tại huyện Tuy Phong, nhiều người đã tự giác ra trình diện, khai báo và thừa nhận hành vi tham gia gây rối, đập phá trụ sở tại Đội Cảnh sát PCCC Phan Rí, chặn đường quốc lộ 1 và có hành vi chống lại lực lượng thi hành công vụ trong hai ngày 10 và 11-6.

Trong đó có Lê Thị Ngọc Anh (29 tuổi, ở khu phố Minh Tân 3, Phan Rí Cửa) ra trình diện, thừa nhận việc tham gia gây rối và cho biết bị “người lạ” xúi giục cầm đá ném vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ; nằm ra đường la lối, cản trở giao thông. Còn Nguyễn Phương Hùng Nam (17 tuổi, ở tổ dân phố 4, Thanh Giang 1, Phan Rí Cửa) kể lại có người bịt mặt chặn xe cho đồ ăn và xúi giục ném đá vào lực lượng cảnh sát cơ động.

Tại TP Phan Thiết, hiện đã có thêm tám thanh niên tham gia gây rối, đập phá tài sản ra trình diện, khai báo về hành vi vi phạm của mình. Khai nhận bước đầu, nhiều người đã thừa nhận hành vi tham gia ném đá, đập phá tường rào, hô hào kích động gây rối và tham gia kéo xe ra ngoài để đốt… như trường hợp Nguyễn Tấn Thông, Trần Văn Công. Cả hai người này đều khai khi thấy mọi người quá khích tấn công trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận đã tham gia ném đá và lấy xe máy đưa ra trước cổng trụ sở UBND tỉnh để phóng hỏa đốt cháy.

Theo nguồn tin của chúng tôi, chậm nhất trong vòng một tháng nữa, các vụ án này sẽ được đưa ra xét xử sớm.