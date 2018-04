Khởi tố tiếp Vũ 'nhôm' trong đại án Ngân hàng Đông Á

Liên quan đến vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), ngày 18-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79), bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.



Vũ 'nhôm" và ông Trần Phương Bình (trái).

Theo đó, căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, ngày 18/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79), Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc DAB) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015, liên quan đến hành vi chiếm đoạt 200 tỷ đồng của DAB.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định, đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật.

Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có,

Trước đó, VKSND tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung liên quan đến đại án DongABank, sau khi nhận được đề nghị truy tố từ phía cơ quan CSĐT cùng cấp. VKSND tối cao yêu cầu Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra bổ sung, làm rõ vai trò của Phan Văn Anh Vũ.

Theo thông tin nắm được, cơ quan điều tra (CQĐT) xác định Vũ “nhôm” có sở hữu 12,73% cổ phần DongABank. CQĐT kết luận hành vi sai phạm của Vũ “nhôm” trong việc dùng chính tiền vay NH này để mua cổ phần DongABank. Vũ đã gây thiệt hại cho DongABank 200 tỉ đồng, đến nay chưa khắc phục được. Hành vi của Vũ “nhôm” có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong yêu cầu điều tra bổ sung, VKSND Tối cao cũng đề nghị CQĐT làm rõ vụ việc ông Bình chỉ đạo cấp dưới lấy tiền từ quỹ của DongABank để mua 13,9 triệu USD giúp Vũ “nhôm”. Theo kết luận điều tra, mặc dù là người nhờ mua lượng ngoại tệ lớn như vậy nhưng đến nay Vũ “nhôm” chưa trả tiền cho ông Bình và cũng chưa làm rõ được Vũ “nhôm” mua ngoại tệ để làm gì…