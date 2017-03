Khởi tố vụ súng nổ khi phá trường gà làm một người chết

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 18-4, một đội thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Công an tỉnh Cà Mau (PC45) đã vây ráp trường gà tại khóm 4, thị trấn Sông Đốc. Trong lúc vây ráp, Thiếu tá Lữ Phú Sinh được lệnh bắn hai phát súng chỉ thiên để khống chế các con bạc. Sau khi súng nổ, các con bạc bỏ chạy tán loạn, trong đó có Lê Hoài Bảo, ngụ khóm 5, thị trấn Sông Đốc. Thiếu tá Lữ Phú Sinh đã vật lộn với ông Bảo, trong khi trên tay vẫn đang cầm súng. Súng phát nổ, ông Bảo tử vong.

Hiện Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra để hoàn tất thủ tục khởi tố bị can đối với Thiếu tá Sinh về hành vi vô ý làm chết người. Còn 12 con bạc bị tạm giữ tại trường gà chỉ bị xử phạt hành chính và cho về do số tiền bắt quả tang chưa đến mức khởi tố.

TRẦN VŨ