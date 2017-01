Không để đình công trở thành điểm nóng về ANTT

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn tại Hội nghị tổng kết công tác Công an Đồng Nai năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 vừa diễn ra mới đây.



Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trao cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho 4 tập thể. Ảnh: CTV

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2017, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Công an Đồng Nai tiếp tục quán triệt những nội dung quan trọng trong bài phát biểu kết luận của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72.

Công an tỉnh và Công an các đơn vị địa phương của Đồng Nai phải xây dựng, chủ động triển khai kế hoạch công tác nghiệp vụ, trong đó tập trung vào công tác nắm, phân tích, đánh giá sát với tình hình và chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự.

Theo báo cáo của Công an Đồng Nai trong năm 2016 đơn vị này đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp công tác nhằm hạn chế sự gia tăng của các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức và tội phạm gây án nghiêm trọng. Nhờ đó, các loại tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng như giết người, cướp tài sản… trên địa bàn Đồng Nai được kéo giảm đáng kể.

Công an Đồng Nai đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy. Các loại tội phạm về kinh tế, môi trường; tội phạm công nghệ cao trên địa bàn cũng được kìm chế, kéo giảm… Tỉ lệ điều tra khám phá các loại án hình sự được nâng lên.

Ghi nhận thành tích nói trên, năm 2016, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 4 đơn vị gồm: Phòng An ninh xã hội; Phòng Tham mưu; Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Xuân Lộc.

UBND tỉnh Đồng Nai tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể là Phòng Tổ chức cán bộ và Công an huyện Thống Nhất. Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 6 tập thể gồm: Phòng công tác chính trị; phòng An ninh Điều tra; phòng Cảnh sát môi trường; phòng Cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt; Công an huyện Long Thành và công an huyện Định Quán.