‘Không gì bức xúc bằng cắt điện ngang xương’

. Thưa ông, EVN HCMC có những giải pháp gì để giảm thiểu tỉ lệ tổn thất điện năng? + Trước đây tổn thất cao là do hệ thống lưới điện chưa hoàn chỉnh và do tình trạng ăn cắp điện. Sau này khi đã chuẩn mực hết rồi thì tổn thất tối thiểu (tổn thất kỹ thuật) vẫn phải có. Hiện mức tổn thất điện năng ở TP.HCM là thấp nhất cả nước và khá so với khu vực Đông Nam Á. Năm nay TP.HCM đặt chỉ tiêu tỉ lệ tổn thất điện năng còn 4,55% (cả nước là dưới 7,5%). Mục tiêu cả nước đến năm 2020 phấn đấu tỉ lệ này còn dưới 6,5% nhưng điện lực TP.HCM sẽ còn dưới 3,5%. Ông Phạm Quốc Bảo sinh năm 1966 tại Bình Định. Ông tốt nghiệp thạc sĩ kỹ thuật điện, thạc sĩ quản trị kinh doanh và cao cấp lý luận chính trị. Ông hiện là phó tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM. Quá trính công tác, ông đã được tặng thưởng huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba trong năm 2013, 2008.