Không giảm án cho “đại bàng” nhỏ tuổi đánh chết bạn

Ngoài hai bị cáo này, trước đây, tại phiên xử sơ thẩm hồi tháng 8, TAND tỉnh Long An còn phạt tù 15 bị cáo chưa thành niên khác. Sau đó, bảy bị cáo kháng cáo xin giảm án nhưng trước phiên phúc thẩm, năm người đã rút kháng cáo.

17 bị cáo đều là thanh thiếu niên hư hỏng, bị cưỡng chế đưa vào Trường Giáo dưỡng số 5 tại Bến Lức (Long An). Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, suốt đêm giao thừa tết Nguyên đán, các bị cáo đã thay nhau đánh hội đồng một học viên. Rạng sáng hôm sau, giáo viên phát hiện nạn nhân nằm bất động, đưa đi cấp cứu thì đã quá muộn. Theo kết quả pháp y, nạn nhân chết do bị ngoại lực tác động vào ngực làm dập gãy nhiều xương sườn và dập phổi tụ máu gây choáng chấn thương không hồi phục...

H.YẾN