Kiểm điểm công an xã vi phạm quy trình công tác

Theo xác minh của Công an huyện Cai Lậy, ngày 14-10-2014, tổ công tác do phó công an xã và một công an viên xã Mỹ Thành Nam cùng bốn trinh sát Công an huyện Cai Lậy vào kiểm tra cơ sở sửa xe của cháu bà Láng. Khi kiểm tra, công an biết cháu bà Láng còn để phụ tùng ở nhà bà Láng và con gái bà Láng nên tổ công tác đến nhà hai người này kiểm tra. Sau khi kiểm tra, thấy không có vi phạm gì nên tổ công tác không lập biên bản, chỉ nhắc nhở người cháu của bà Láng.

Theo giải trình của công an xã, lý do tổ công tác kiểm tra hành chính cơ sở sửa xe vì cần làm rõ một số nghi vấn. Khi làm việc, tổ công tác không mặc trang phục công an. Khi làm việc tại gia đình bà Láng và con gái bà Láng, công an xã không xuất trình giấy chứng nhận công an xã.

Từ kết quả xác minh và giải trình, Công an huyện Cai Lậy xác định: Công an xã Mỹ Thành Nam kiểm tra hành chính không mặc trang phục công an xã, không xuất trình giấy chứng nhận công an xã, không lập biên bản, không giải thích rõ ràng cho bà Láng và những người liên quan là vi phạm quy trình công tác.

“Việc vi phạm quy trình của công an xã không xâm phạm danh dự, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại vật chất khác cho bà Láng. Vì vậy Công an huyện Cai Lậy đã kiến nghị UBND xã Mỹ Thành Nam kiểm điểm trách nhiệm cá nhân của hai công an xã và công an huyện, có công văn chấn chỉnh với Công an xã Mỹ Thành Nam” - văn bản của Công an huyện Cai Lậy nêu.

Trước đó, bà Láng khiếu nại công an xã tự ý vào khám nhà mà không có tờ giấy nào đã gây hiểu lầm cho hàng xóm, tiệm sửa xe của cháu bà đang làm ăn đàng hoàng bị mất khách vì mang tiếng.