Kiến nghị xem xét khởi tố vụ án cố ý làm lộ bí mật công tác

Bảy bị cáo trong vụ án: 1. Dương Tự Trọng (SN 1961), nguyên Phó giám đốc Công an TP. Hải Phòng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an). 2. Vũ Tiến Sơn (SN 1966), nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP. Hải Phòng) 3. Hoàng Văn Thắng (SN 1970), nguyên Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra các tội phạm về môi trường (Công an TP. Hải Phòng). 4. Đồng Xuân Phong (SN 1974), nguyên cán bộ hải quan TP. Hải Phòng, đang bỏ trốn, bị truy nã. 5. Trần Văn Dũng (tên thường gọi là Dũng Bắc Kạn, SN 1968), từng bị TAND tỉnh Bắc Thái kết án về tội buôn lậu và tàng trữ trái phép chất ma túy. 6. Nguyễn Trọng Ánh (SN 1985), nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP. Hải Phòng) 7. Phạm Minh Tuấn (SN 1961), nguyên Giám đốc Xí nghiệp Bạch Đằng (Hải Phòng) (bạn thân của Dương Tự Trọng).