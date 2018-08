Làm sao để giảm bớt nguy cơ mua phải hàng giả trên mạng?

Có thể nói rằng hễ lên mạng mua hàng, bạn có rất nhiều nguy cơ trở thành một nạn nhân của hàng giả, hàng nhái.



Nói thì nói vậy, thương mại điện tử đang là xu thế thời đại công nghệ trên nền tảng Internet và càng phát triển hơn nữa với công nghệ 4.0. Chuyện mua hàng online cũng dễ gây ghiền và trở thành một thú vui chẳng thua kém gì chuyện tung tăng shopping trong các siêu thị. Vấn đề ở đây nằm ở chỗ người mua hàng cần phải có những kỹ năng cơ bản để tránh mua hớ giá cũng như mua phải hàng giả, hàng nhái.

Bạn chỉ nên mua hàng tại các cửa hàng online, trang web có uy tín, trước hết là chính thức và có dấu xác thực (chẳng hạn như có logo đã đăng ký với Bộ Công Thương). Tất nhiên là không có gì tuyệt đối cả. Nhưng dù sao mua ở đó vẫn an toàn hơn là hàng quán đầu đường xó chợ, bá vơ. Theo kinh nghiệm của tôi, mua hàng ở các dịch vụ, cửa hàng chính thức vẫn an toàn hơn là mua hàng bán trên mạng xã hội như Facebook. Trên thế giới đang có trào lưu mua hàng online theo sự gợi ý của bạn bè, người có uy tín. Đó là lý do mà ngày càng có thêm nhiều người của công chúng tham gia kiếm tiền bằng cách này. Mua hàng theo gợi ý này là một cách mua hàng an toàn trên các mạng xã hội như Facebook.



Để tránh mua phải hàng giả, người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ hàng hóa trước khi xuống tay đặt hàng. Ảnh: INTERNET

Khi thấy một mặt hàng ưng ý, bạn cần tìm đến website của nhà sản xuất để kiểm chứng sản phẩm. Bạn cũng cần copy tên, model, mã số của món hàng đó rồi dùng công cụ tìm kiếm (như Google Search) để có được các thông tin cần thiết. Trong trường hợp không tìm được nhà sản xuất, bạn có thể vào các website phân phối và bán hàng để search tìm thông tin món hàng đó. Tốt nhất là tìm nhiều nguồn thông tin để kiểm chứng và xác thực.

Để khỏi bị hớ về giá, bạn có thể tham khảo thêm những người bán khác cũng bày hàng trên cùng cửa hàng online. Chẳng hạn, khi mua hàng trên Lazada, Amazon,… bạn sẽ thấy xuất hiện thông tin những cửa hàng đang có bán mặt hàng mà bạn quan tâm. Bạn cũng có thể tìm thêm giá bán từ các cửa hàng online khác. Và có một nguồn tham khảo khả tín là những website chuyên so sánh giá cả thị trường.

Ở Việt Nam hiện có một lợi thế là bạn có thể mua hàng theo phương thức thanh toán tiền mặt khi nhận hàng COD. Và khi nhận hàng, bạn nên yêu cầu nhân viên giao hàng mở gói hàng ra cho bạn kiểm tra trước khi chấp nhận thanh toán. Bạn an tâm đừng ngại gì, đây chính là một chính sách bán hàng online. Thậm chí trong quá trình sử dụng thực tế, nếu còn trong thời hạn quy định, bạn vẫn có thể sử dụng tính năng đổi hay trả hàng do lỗi của sản phẩm (vì thế, nhớ lưu giữ lại hóa đơn mua hàng).

Tất nhiên, như đã nói, chẳng có gì là tuyệt đối hết. Nhưng nếu cẩn trọng và có một số kỹ năng, bạn sẽ hạn chế được những rủi ro khi mua hàng online.