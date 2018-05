Lãnh đạo TP.HCM: 'Không nên dùng từ 'tụ nước' trả lời dân'

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến nói như thế chiều 28-5, tại cuộc họp với Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP, chủ tịch UBND của 24 quận huyện và người đứng đầu các sở ngành để bàn giải pháp chống ngập.



Phó chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Ông Trần Vĩnh Tuyến cho rằng, ngập nước và kẹt xe là hai vấn đề khiến không chỉ người dân và cả lãnh đạo TP cũng vô cùng bức xúc. “Riêng ngập nước, có nhiều nguyên nhân do lịch sử, do con người, khách quan như biến đổi khí hậu (cũng do con người), do cả quản lý quy hoạch nhà nước và ý thức xã hội, người dân”- ông Tuyến nói và cho rằng để giải quyết căn cơ thì trách nhiệm là của cả cộng đồng, tuy nhiên trước hết vẫn là của chính quyền.

Còn đối với báo cáo của Trung tâm chống ngập nước TP, ông Tuyến cho rằng Trung tâm chống ngập cần báo cáo đánh giá một cách khoa học và đầy đủ hơn, nói sao cho người dân hiểu chứ không chỉ dùng những từ chuyên môn như “tụ nước” như vừa qua gây bức xúc trong xã hội, nói phải thực tế, ngập gây ảnh hưởng đến sinh hoạt thì TP phải xử lý.



“Những từ ngữ chuyên môn chỉ nên dùng để phục vụ trong kỹ thuật, trong thuyết minh cho dự án chứ không nên dùng khi trả lời người dân. Người dân đang bức xúc mà bảo “tụ nước” chứ không phải ngập thì không nên. Người dân cảm thấy nước gây cản trở giao thông, sinh hoạt bị ảnh hưởng thì đó là ngập, việc của chính quyền là phải xông vào giải quyết”- ông Tuyến nói.

Ông Tuyến cũng yêu cầu Trung tâm chống ngập báo cáo đánh giá lại mục tiêu cụ thể, đến nay xử lý hết ngập, còn điểm nào… cụ thể từng tuyến. Tìm nguyên nhân từng điểm ngập còn tồn tại và phát sinh mới từ đó xây dựng kế hoạch xử lý lâu dài mới đạt hiệu quả được. Nghĩa là phải thể hiện được bức tranh về công tác chống ngập, phân tích rõ công trình hiệu quả ra sao.

Đối với tình trạng kênh rạch, miệng giếng thu nước, cống xả bị lấn chiếm, ông Tuyến yêu cầu phải xử lý triệt để ngay trong năm nay. Các quận, huyện không được viện bất cứ lý do gì để cho các công trình lấn chiếm được tồn tại. UBND TP sẽ đi kiểm tra đột xuất các vị trí bị lấn chiếm, chủ tịch các quận huyện phải chịu trách nhiệm.

"Tụ nước" biến mất trong báo cáo của Trung tâm chống ngập

Trước đó báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM, cho biết trong năm 2018 trên địa bàn TP.HCM có 22 trận mưa gây ngập nước, trong đó trận mưa lớn nhất dẫn đến ngập trên diện rộng xảy ra vào ngày 19-5 vừa qua.

Một điều đáng chú ý, trong báo cáo của Trung tâm chống ngập đã không còn từ "tụ nước" khi nói về tình hình ngập ở TP.HCM thời gian qua.



Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Trong trận mưa lớn ngày 19-5, có 32 tuyến đường bị ngập nước nặng nề như tuyến đường Ung Văn Khiêm, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh), tuyến đường Cây Trâm, Phan Huy Ích (quận Gò Vấp), đường Quốc Hương (quận 2)... Các điểm ngập này phải mất 3 giờ sau nước mới rút.

Cá biệt có những tuyến như Huỳnh Tấn Phát, An Dương Vương, Phan Anh phải mất 5 giờ mới rút nước khiến sinh hoạt, đi lại của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 32 tuyến đường này là những tuyến đường nằm trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016- 2020 và những năm tiếp theo.



Riêng khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh đã được ký kết hợp đồng thí điểm chống ngập vói Công ty Cổ phần Tập đoàn Quang Trung đã vận hành trạm bơm trong suốt thời gian mưa nên không xảy ra ngập nước.

Lý giải các nguyên nhân gây ngập nặng, ông Dũng cho rằng vũ lượng mưa lớn, nhiều trận mưa vũ lượng trên 100mm, đỉnh triều vượt qua ngưỡng 1,7m, vượt tần xuất thiết kế hệ thống thoát nước theo Quyết định 752 của Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước tại TP.HCM (vũ lượng tối đa chỉ 95,91mm, đỉnh triều chỉ +1,32m). Đặc biệt, có những khu vực đô thị phát triển “nóng”, hạ tầng không theo kịp nên hễ mưa là ngập nước.

Một nguyên nhân khác, ông Dũng cho rằng, ngập nước nặng nề còn do tình trạng đầu tư chưa đồng bộ, tình trạng xả rác xuống hệ thống cống thoát nước, hệ thống cống thoát nước bị lấn chiếm; nhiều dự án đang triển khai chưa hoàn thành nên chưa phát huy tác dụng.