Lễ tang Thượng tướng Phạm Quý Ngọ được tổ chức theo nghi lễ cấp cao

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết lễ tang Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, sẽ được tổ chức theo nghi lễ lễ tang cấp cao. Lễ tang do Bộ Công an chủ trì.