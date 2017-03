Lỗ 1.200 tỉ đồng vì tỉ giá, các 'ông lớn' đòi tính vào giá điện

Báo cáo tại cuộc họp giao ban ngành Công Thương tháng 9 diễn ra vào ngày 3-9, ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) cho biết, trong tháng 8, ngành than gặp nhiều khó khăn. Đợt mưa lũ lớn bất thường nhất trong vòng 40 năm qua tại tỉnh Quảng Ninh đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất, kinh doanh của các đơn vị ngành than trên địa bàn. Sản lượng than sạch tháng 8 ước đạt 3 triệu tấn, giảm 4,8% so với thực hiện tháng trước.

Đặc biệt, ông Tuấn cho hay, do chênh lệch tỉ giá đã làm phát sinh khoản lỗ cho tập đoàn khoảng 1.200 tỉ đồng. Do vậy, Vinacomin kiến nghị Bộ Công Thương xem xét cho tính khoản chênh lệch tỉ giá này vào giá thành điện. Tương tự, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cũng cho rằng, chênh lệch tỉ giá cũng ảnh hưởng rất nhiều đến chỉ tiêu tài chính của PVN.

Cùng chia sẻ ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, chênh lệch tỉ giá đã ảnh hưởng đến lĩnh vực điện là rất lớn, riêng tỉ trọng điện của chiếm 10-15% toàn hệ thống đã phát sinh lỗ khoảng 1.200 tỉ đồng.

“Nếu cộng các con số mà cả Vinacomin và PVN đưa ra trong lĩnh vực điện thì khả năng khoản phát sinh lỗ do tỉ giá có thể gấp hơn 10 lần con số 1.200 tỉ đồng do Vinacomin thống kê”- Ông Hải nói.

Ông Hải cũng nhấn mạnh rằng, EVN cũng đang thống kê số liệu để báo cáo Bộ Công Thương. Thế nhưng, nếu tất cả các đơn vị điện của Vinacomin và PVN cũng lại đưa hết vào giá điện sẽ tác động rất lớn tới bức tranh tài chính của EVN.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng, diễn biến tỉ giá trong thời gian qua đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp. Tuy nhiên, với những kiến nghị nhằm bù đắp vào giá thành sản xuất điện, Bộ Công Thương sẽ tổng hợp và gửi ý kiến trình Chính phủ xem xét.