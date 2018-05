'Lo ngại lợi dụng dân chủ tố tràn lan', nếu tố qua điện thoại

GĐ Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu (ĐBQH Nghệ An) không đồng tình với các ý kiến cho rằng phải bỏ tố cáo qua điện thoại. Ông Cầu cho rằng ban soạn thảo đã rất thông minh khi thiết kế khoản 1 điều 22 chấp nhận hai hình thức tố cáo bằng văn bản và lời nói, thiết kế rất hợp lý tại khoản 2, khoản 3 dự thảo luật lần này.



Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu

Theo ông Cầu, cách đây 13 năm, Luật PCTN 2005 quy định: cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để công dân tố cáo trực tiếp, gửi đơn tố cáo, tố cáo qua điện thoại, tố cáo qua mạng thông tin điện tử và các hình thức tố cáo khác theo quy định của pháp luật.



“13 năm trước, QH đã chấp nhận việc này rồi, vậy mà công cuộc đấu tranh PCTN của ta còn gặp nhiều khó khăn. Tại sao chúng ta lại bỏ cái này đi?”- ông Cầu băn khoăn và cho rằng, nếu bỏ hình thức tố cáo qua điện thoại sẽ làm mất một kênh thông tin rất quan trọng.

Trong khi đó, một ĐB khác của Nghệ An là ông Trần Văn Mão (Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An) lại không đồng tình với ý kiến của ông Cầu.

Theo ông Mão, Luật Tố cáo hiện hành đang thực hiện hai hình thức tố cáo bằng văn bản và tố cáo trực tiếp. Về mặt thực tiễn, ông Mão cho rằng, trong số vụ tố cáo được thụ lý giải quyết, tố cáo đúng chưa đạt 18%, còn lại là tố cáo sai và tố cáo có đúng, có sai.



Phó Trưởng đoàn ĐBQH Nghệ An Trần Văn Mão

“Có ý kiến cho rằng, việc mở rộng các hình thức tố cáo qua thông tin điện tử, điện thoại, fax trong điều kiện như hiện nay sẽ dẫn đến tình trạng lợi dụng dân chủ để tố cáo tràn lan, gây khó khăn, quá tải, phải tập trung đầu tư nguồn lực, con người và các trang thiết bị để xác minh và có nguy cơ vượt qua kiểm soát của Nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội, hoạt động bình thường của bộ máy nhà nước và uy tín đối với cán bộ công chức”- ông Mão nói.



Với trách nhiệm, kinh nghiệm trong 15 năm làm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Nghệ An cho rằng, chỉ một cú điện thoại đã phải huy động hết các cơ quan, tổ chức có liên quan. Hoặc một tin nhắn cũng cần một thời gian rất dài để xác minh các nội dung có liên quan đến tố cáo đúng hay sai...

“... Vô cùng khó khăn, tạo áp lực rất lớn, đòi hỏi nguồn nhân lực vật chất, kể cả kinh phí để bảo đảm thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo”- ông Mão nói và tôi đề nghị cân nhắc trước khi quyết định các vấn đề.

“Theo quan điểm của tôi, nên giữ nguyên hai hình thức tố cáo theo luật hiện hành là bảo đảm tính khả thi”- ông Mão kết luận.

Chánh án TAND Nguyễn Duy Hữu (Đăk Lăk) thể hiện sự “”nhất trí cao” với ý kiến ĐB Mão vừa phân tích.

“ĐB Cầu nói nếu có tin báo tội phạm đang xảy ra thì chúng ta giải quyết bằng con đường tin báo tội phạm, theo một trình tự thủ tục tố tụng rất chặt chẽ và nghiêm ngặt chứ không thể như thế này được. Tôi nghĩ các hình thức tố cáo theo quy định của pháp luật hiện hành là phù hợp. Có những tin báo qua điện thoại như đường dây nóng phản ánh thái độ của cán bộ, công chức thì đã có luật chuyên ngành điều chỉnh rồi. Nếu quy định như dự thảo thì không thể có người giải quyết hết được”- ông Hữu nêu quan điểm.



Chánh án tỉnh Đăk Lăk Nguyễn Duy Hữu .

Bấm nút tranh luận lần hai, Giám đốc Công an Nghệ An cho hay, ông vẫn bảo lưu quan điểm của mình.



“Thực ra chúng ta đang ngụy biện thôi. Chúng ta là những công chức nhà nước, nếu nói một cách sòng phẳng, đã ăn lương của nhà nước, lương ấy là do dân góp, từ tiền thuế của dân thì tất cả yêu cầu của người dân chúng ta phải làm. Đó là về nguyên tắc”- ông Cầu nói.

Ông Cầu cho rằng, tố cáo qua điện thoại không phải như các ĐB đã nói. Ví dụ một người dân muốn tố cáo qua điện thoại, chúng ta ghi lại sau đó điện thoại kiểm tra lại xem có đúng không và hẹn họ đúng thời gian, địa điểm để họ cung cấp thông tin cho chúng ta. Cảnh sát 113 mỗi ngày nhận được rất nhiều thông tin, thông tin nào là thông tin chính xác họ lọc được rất nhanh, chúng ta có công nghệ để lọc.



Thường trực Ủy ban các vấn đề xã hội Lưu Bình Nhưỡng

“Không phải chúng ta bảo tố cáo qua điện thoại khó quá, chúng tôi không làm. Nếu thế thì còn nói gì nữa.Tôi nghĩ tại sao Luật PCTN 2005 tiến bộ như thế chúng ta không kế thừa mà lại bỏ đi, để người dân thực hiện quyền Hiến định thực sự. Đừng vì những việc khó khăn của cơ quan nhà nước, chúng ta chọn việc dễ làm còn việc khó thì thôi”- vẫn lời ĐB Cầu.



“Vấn đề điện thoại rất đơn giản. Ngoài ý kiến anh Cầu, tôi bổ sung, trước hết ta đang sống trong thời đại 4.0, nếu không dùng điện thoại thông minh tức có nghĩa quay trở về 0.4 rồi. Dùng điện thoại để gọi là trực tiếp chứ không phải giám tiếp. Chúng ta đang cố gắng xoá bỏ sim rác, câu chuyện này sẽ xử lý được, không nên thoái thác đây là vấn đề khó khăn để quay về 0, mà từ chối vấn đề tố cáo”- ĐB Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) nói.