Lũ dữ làm 5 người ở Nghệ An tử vong

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết ảnh hưởng bão số 4, trên địa bàn Nghệ An đã có mưa to và rất to từ ngày 17-8.

Mưa lũ trên địa bàn Nghệ An đã khiến năm ngưởi chết, 37 nhà bị sập và tốc mái, hơn 2.300 nhà bị ngập, 433 hộ dân phải di dời do bị sạt lở và ngập sâu; chín điểm trường bị ảnh hưởng, ngập.



Bộ đội Biên phòng Nghệ An giúp dân và trường học thu dọn bùn sau khi nước lũ rút. Ảnh: Lê Thạch

Hơn 4.100 ha lúa cùng nhiều diện tích hoa màu khác bị ngập; 16.953 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, chết; 1.089 ha diện tích thủy sản bị ngập.



Tổng chiều dài đường giao thông địa phương bị sạt lở là hơn 22,5 km; 52 cầu tạm bị cuốn trôi.

Đến chiều 19-8, ở miền núi Nghệ An không còn mưa lớn và nước lũ đã rút sâu. Tuy nhiên, nhiều nhà dân và trường học đang ngập trong bùn sâu sau khi nước rút dần.



Bộ đội Biên phòng Nghệ An khám, tặng quà, động viên người dân vùng lũ xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Ảnh: Lê Thạch

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An và Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ giúp người dân và các trường học ở các huyện miền núi Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn và huyện Quỳ Hợp... thu dọn bùn sau lũ, khắc phục hậu quả lũ lụt.



Theo kế hoạch, từ sáng 20-8, học sinh mẫu giáo, tiểu học và THCS trên toàn tỉnh Nghệ An sẽ tựu trường để chuẩn bị năm học mới. Tuy nhiên, do nhiều trường học đang bị ngập nên sáng 20-8, hàng ngàn học sinh ở các huyện núi Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn chưa thể tựu trường.