Lùi dự luật đặc khu tới tháng 10-2018

Lùi dự luật đặc khu là “quyết định sáng suốt” ĐB Nguyễn Mai Bộ (An Giang), Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH, chỉ rõ trong dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc có những vấn đề, chính sách lớn còn nhiều ý kiến khác nhau mà chưa “giải mã” được để người dân, các ĐBQH cảm thấy yên tâm. Vì vậy, việc lùi thời hạn thông qua dự án luật này là quyết định sáng suốt của Chính phủ, QH. Việc này thể hiện trách nhiệm của các ĐBQH với cử tri và nhân dân cả nước. Về các vụ việc xảy ra tại một số địa phương trong thời gian qua khi người dân bày tỏ ý kiến của mình nhưng lại ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, ĐB Nguyễn Mai Bộ cho rằng cơ chế pháp lý để nhân dân bày tỏ quan điểm có rất nhiều. ĐB nhấn mạnh đóng góp ý kiến xây dựng luật là một hình thức tham gia quản lý nhà nước, là một trong những quyền của công dân. Tuy nhiên, không phải đóng góp ý kiến theo kiểu đi đập phá tài sản mà chính chúng ta bỏ tiền ra mua. Các cơ quan có thẩm quyền cần tổ chức nhiều cuộc gặp mặt, tiếp xúc để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến hiệu quả hơn, không để xảy ra các vụ việc đáng tiếc. PV