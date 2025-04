Khánh Hòa lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang chậm 2 năm rưỡi 02/04/2025 12:34

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng của Bộ Xây dựng. Trong đó, có việc thẩm định điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang được thẩm định chậm 7 tháng. Ảnh: H.H

Theo kết luận trên, qua thanh tra nhận thấy Bộ Xây dựng thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang chậm bảy tháng so với thời hạn quy định thời gian thẩm định đồ án không quá 30 ngày.

Riêng UBND tỉnh Khánh Hòa lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang chậm hai năm sáu tháng so với thời hạn quy định là thời gian hoàn thành lập quy hoạch chung đô thị không quá 12 tháng.

UBND tỉnh Khánh Hòa không thực hiện cắm mốc theo quy định đối với đồ án quy hoạch trên.

Thanh tra Chính phủ cũng đánh giá sự phù hợp với quy hoạch trong quá trình thẩm định thiết kế cơ sở, báo cáo nghiên cứu khả thi của 18 hồ sơ thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Xây dựng.

Trong đó, có năm dự án tại tỉnh Khánh Hòa gồm The Arena, khách sạn Thành Đạt, khách sạn cao cấp Vân Phong, khách sạn Đông Á Premier and Apartment, khu phức hợp thương mại - dịch vụ - y tế - văn phòng – khách sạn – nhà chung cư Nha Trang Center2 (dự án Nha Trang Center 2).

Dự án The Arena tại khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. Ảnh: H.H

Kết quả thanh tra cho thấy Bộ Xây dựng không ban hành các tiêu chí đánh giá trong công tác thẩm định thiết kế theo quy định. Từ đó, công tác thẩm định thiết kế cơ sở một một nội dung không định lượng được số liệu, tiêu chí cụ thể để thẩm định nên báo cáo thẩm định còn chung chung.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng thẩm định thiết kế còn chậm so với thời hạn quy định. Đồng thời, cục không cung cấp được tài liệu để chứng minh đã nhận đủ hồ sơ để thẩm định theo quy định như các dự án The Arena, khách sạn Thành Đạt, khách sạn Đông Á Premier and Apartment, dự án Nha Trang Center 2.

Một số hồ sơ thẩm định còn thiếu, không có quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án, không có các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị, không có hồ sơ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở… như các dự án The Arena, khách sạn Thành Đạt, khách sạn Đông Á Premier and Apartment, Nha Trang Center 2.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng khi thẩm định thiết kế cơ sở còn một số tồn tại như thẩm định chưa đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch quy chuẩn quy hoạch; thẩm định khi chưa hoàn tất thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết điều chỉnh; một số thông số sai khác giữa quy hoạch chi tiết với thiết kế cơ sở; thẩm định về môi trường khi dự án chưa có báo cáo tác động môi trường được phê duyệt như các dự án Nha Trang Center 2, khách sạn cao cấp Vân Phong.

Theo Thanh tra Chính phủ, Cục Quản lý xây dựng ban hành văn bản nhưng không kết luận được dự án chưa đủ điều kiện (hoặc đủ điều kiện) triển khai các bước tiếp theo là thực hiện không đúng quy định.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng.

UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, đơn vị liên quan đến tồn tại, hạn chế, khuyết điểm nêu trên.