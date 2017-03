Lún, nứt cao tốc gần 1,5 tỉ USD: Tại 'trời'?

CÁC CHUYÊN GIA NÓI GÌ? Do chất lượng không ổn chứ không phải do "trời" Theo TS Phạm Sanh, chuyên gia trong lĩnh vực giao thông, sự cố trên lại một lần nữa gây ra tai tiếng cho ngành bởi đây là dự án cao tốc dài nhất Việt Nam, vừa được khánh thành nhưng xe chưa chạy bao nhiêu thì ngay buổi chiều có xe lật. Kế đến, hai ngày sau lộ ra chuyện nứt. Đã vậy, chủ đầu tư còn tuyên bố “đã biết trước nhưng không ngờ nó lún, nứt sớm hơn dự liệu”. Nếu VEC tiên lượng trước có lún vậy sao không kiểm tra kỹ càng trước khi thông xe. “Đương nhiên còn lún cũng được thông xe nhưng mức độ lún sẽ không còn nhiều (ở mức 2%-5%) và với mức này thì khi chạy xe cũng khó phát hiện. Thực tế, lún ở tuyến cao tốc này rất nhiều mà vẫn cho thông xe là sai quy chuẩn” - TS Sanh nói. Theo TS Sanh, việc đổ do mưa lớn của hai cơn bão cũng không ổn mà khuyết tật này chỉ có thể phát sinh từ vấn đề chất lượng. Cũng xin nói thêm, nếu đất khu vực này yếu sẽ gây ra hiện tượng biến dạng, làm mặt đường lồi lõm chứ không phải gây ra hiện tượng xé mặt bê tông nhựa theo vòng cung như thực tế. Ở đây có thể là do chất lượng thi công hoặc vật liệu không đảm bảo. Do vậy cần phải kiểm tra lại từ đầu đến cuối, xem lại kết quả khảo sát. Nếu đúng như VEC tuyên bố thì phải xem xét lại thiết kế cấp phối vật liệu chưa đúng hay do quá trình thi công không đảm bảo yêu cầu. Tương tự, lãnh đạo một công ty trực thuộc Bộ GTVT chuyên thực hiện các dự án giao thông cũng cho rằng ở các đoạn đường đi qua vùng đất yếu thường sử dụng các biện pháp làm tăng nhanh độ lún của nền đất yếu như bấc thấm, giếng cát... Song sau khi hoàn thành, nó vẫn có thể là đường chờ lún và thời gian lún có khi cần cả chục năm. Tuy vậy, khiếm khuyết phát sinh do nền đất yếu là lún cả một đoạn đường và tạo ra độ dốc dọc hai đầu đoạn đường lún với phần còn lại không xử lý lún chứ không như ở tuyến cao tốc này. “Qua hiện tượng mặt đường đứt, nứt dọc và nứt chéo tim đường có thể nhận định rằng một nửa của nền đường qua vùng đất yếu ở dự án này đã chưa được phát hiện khi khảo sát và thi công. Như vậy nền đường đã không được xử lý trước, dẫn đến hiện tượng lún như hiện nay” - vị này nói và cho rằng với vết nứt dọc tim, xé nền đường thành hai khối riêng biệt như vậy là do thi công, đắp cao nền đường không đồng đều, không đảm bảo chất lượng đã gây ra. M.PHONG Lún, nứt có thể do lu lèn không đảm bảo thời gian Nguyên nhân xảy ra lún, nứt có thể là do lu lèn đường không đảm bảo về mặt thời gian. Ví như đắp nền đường, tiến hành lu lèn xong thì phải để qua một mùa mưa xem tình trạng lún như thế nào rồi mới tiến hành rải thảm, theo dõi và đưa vào sử dụng. Nhưng có thể do chạy đua tiến độ nên đã không đảm bảo về mặt thời gian dẫn đến khi đưa vào sử dụng thì bị lún, nứt. Ông PHẠM SỸ LIÊM, Phó Chủ tịch

Tổng hội Xây dựng Việt Nam T.VĂN ghi