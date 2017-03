Miền Bắc đón đợt rét đậm, có nơi dưới 5 độ C

Sáng nay (22-11), Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết miền Bắc sẽ chấm dứt đợt ấm nóng kéo dài, trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi nhiệt độ giảm tới 5-7 độ C.



Thủ đô Hà Nội giảm xuống 14-16 độ C, vùng núi trong khoảng 10-12 độ C. Ảnh: Đ. TRUNG

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Khoảng gần trưa mai (23-11), gió lạnh kèm mưa ào ạt tràn xuống các tỉnh phía đông Bắc Bộ, sau là khu vực tây Bắc Bộ cùng các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rải rác. Từ ngày 24-11 các tỉnh Nghệ An-Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Miền Bắc chấm dứt đợt ấm nóng kéo dài, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm 14-17 độ C, các vùng núi cao rét hại 10-11 độ C. Thủ đô Hà Nội giảm xuống 14-16 độ, vùng núi trong khoảng 10-12 độ C.

Riêng thị trấn Sa Pa (Lào Cai) chuyển rét hại sâu 7-9 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là nơi chịu tác động đầu tiên của không khí lạnh khả năng xuống tới 5-7 độ C.