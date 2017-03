Miền Bắc rét đậm, cảnh báo mưa lớn ở miền Trung

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió đông bắc trong đất liền ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ đêm nay ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18oC, vùng núi 12-15oC, vùng núi cao có nơi dưới 12oC. Hà Nội từ đêm nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17oC.

Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ và khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ ngày hôm nay đến 17-12, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa trên 200 mm).

Riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên có mưa to đến rất to (300-400 mm/đợt), trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2.