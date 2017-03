Minh bạch khoáng sản, chống thất thoát tỉ đô

EITI đang trở thành tiêu chuẩn toàn cầu về quản trị công nghiệp khai khoáng của nhiều quốc gia trên thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 51 quốc gia thực thi EITI, với 305 báo cáo EITI cấp quốc gia được công bố với tổng giá trị dòng tiền lên đến 1.900 tỉ USD. Trong số các quốc gia tham gia EITI có cả các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Anh, Na Uy, Đức và nhiều quốc gia đang phát triển khác ở châu Mỹ, châu Phi, châu Á. Nhiều quốc gia trong khu vực cũng đã tham gia EITI gồm Indonesia, Myanmar, Philippines, Đông Timor, Papua New Guinea. Điều này cho thấy EITE nó không còn là sân chơi của quốc gia nhỏ mà quốc gia lớn cũng thấy được lợi ích trong quản trị khai khoáng ở thời điểm hiện nay. _________________________________ Nhiều sai phạm tại Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) Tháng 7-2016, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) có văn bản đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) phải tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến bảy sai phạm của ngành này. Sai phạm nổi bật của Vinacomin được KTNN phát hiện là việc trích lập quỹ thăm dò và quỹ môi trường than - khoáng sản hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm. Cụ thể, Vinacomin chỉ xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường trung và dài hạn từ tháng 6-2013 nhưng lại trích vượt quỹ môi trường năm 2012 là 113,74 tỉ đồng; sử dụng quỹ để đầu tư cho các dự án, đề án không đúng quy định từ năm 2010-2014 là 238,68 tỉ đồng, trong đó quỹ thăm dò là 191,06 tỉ đồng, quỹ môi trường là 47,62 tỉ đồng. Ngoài ra, Vinacomin còn sử dụng quỹ thăm dò để đầu tư cho hoạt động khai thác khoáng sản ngoài than lớn hơn số trích lập 371,1 tỉ đồng. Trong cuối tháng 7-2016, Bộ TN&MT đã có quyết định về việc thanh tra toàn diện về tài nguyên và môi trường đối với Công ty Núi Pháo. Dự án khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo nằm trên diện tích hơn 9 km2 thuộc địa bàn huyện Đại Từ (Thái Nguyên). Trữ lượng khai thác khoảng 66 triệu tấn quặng đa kim gồm: vonfram, florit, bismut và đồng. Đây là một trong những dự án khai khoáng lớn nhất Việt Nam. Masan Resources đã đầu tư trên 500 triệu USD vào dự án Núi Pháo. Mỗi năm sản lượng vonfram do mỏ này sản xuất ra có thể chiếm khoảng gần 7% tổng sản lượng vonfram toàn cầu. ___________________________________ Thất thu trong xuất khẩu khoáng sản là rất lớn Mới đây Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có bản kiến nghị gửi đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc sớm xem xét tham gia EITI. Trong đó nhấn mạnh đến việc EITI giúp Nhà nước kiểm soát tốt hơn hoạt động khai thác khoáng sản, từ đó giảm thất thoát, lãng phí tài nguyên, tăng thu cho ngân sách. EITI cũng giúp các cơ quan nhà nước chủ động hơn trong việc thực thi pháp luật, đặc biệt là chống xuất khẩu lậu khoáng sản. Trong văn bản này, VCCI cho hay hiện nay số liệu thống kê về kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc có chênh lệch gần 5 tỉ đôla. Theo một số chuyên gia, xuất khẩu lậu khoáng sản chiếm phần không nhỏ trong con số chênh lệch đó.