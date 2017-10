Một cô gái ngã xuống đường thiệt mạng nghi bị cướp

Trước đó vào đêm 22-10, một số người đi đường phát hiện một cô gái nằm bất tỉnh trên đường Ngô Quyền, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) trên đầu có vết thương, bên cạnh là xe máy biển số 86B6-248.07 đã bị ngã. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, không có điện thoại nên Công an TP Đà Lạt đã liên hệ với Công an Bình Thuận truy tìm tông tích nạn nhân và xác định người ngã xe là chị Đỗ Thị Hồng Sương, ngụ phường Phước Hội, thị xã La Gi.

Tuy nhiên khi người nhà lên đến Lâm Đồng thì nạn nhân đã tử vong do chấn thương sọ não nặng.



Chiếc xe máy của nạn nhân tại hiện trường.

Do nghi ngờ chị Sương bị cướp điện thoại rồi té ngã tử vong, gia đình đang liên hệ với Công an TP Đà Lạt trích xuất camera an ninh để làm rõ.