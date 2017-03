Ngày 15-12,Hà Nội vận hành thử tuyến buýt nhanh ngàn tỉ

Theo báo cáo của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, trong 10 tháng đầu năm 2016, tổng sản lượng vận chuyển là 270 triệu lượt hành khách, đạt 88% kế hoạch và bằng 90% so với cùng kỳ. Ước tính, cả năm 2016, tổng sản lượng vận chuyển 328 triệu lượt hành khách, đạt 87,3% kế hoạch, bằng 90% so với cùng kỳ. Như vậy, riêng tổng sản lượng vận chuyển hành khách của năm 2016 đã bị giảm so với năm 2015. Còn theo báo cáo chung của Sở GTVT thì dự kiến sản lượng vận chuyển các tuyến buýt trợ giá đạt 395,7 triệu lượt khách, giảm 8% so với cùng kỳ. Mức tiền trợ giá cho xe buýt từ ngân sách của Hà Nội liên tục giảm trong những năm gần đây, cụ thể: Năm 2014 là 1078 tỉ đồng, năm 2015 là 973,6 tỉ đồng và dự kiến năm 2016 là khoảng 957 tỉ đồng. Theo Sở GTVT, nguyên nhân mức tiền trợ giá cho xe buýt giảm trong những năm qua chủ yếu do giá xăng dầu giảm.