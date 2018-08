Nghệ An lắp màn hình 70 m2 xem trận Việt Nam-Syria

(PLO)- Tỉnh Nghệ An đã lắp màn hình led kích thước 70 m2 tại quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh, Nghệ An) để 10.000 người dân, cổ động viên dự lễ vinh danh cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An và theo dõi trận Việt Nam-Syria.