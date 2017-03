Nghi ngờ bắt cóc trẻ em, hàng ngàn người dân bao vây trụ sở UBND xã

Hai người cho là tình nghi bắt cóc trẻ em đang được công an lấy lời khai. Ảnh: Thanh Trung



Theo lời kể các nhân chứng, trưa cùng ngày, một phụ nữ đang trên đường chở con đi học thì phát hiện một xe Inova chỗ biển số 51A- 797.72 đang dừng bên đường thuộc khu vực xóm 7, thôn Thái An, xã Hồng Thái.

Bên cạnh có một nhóm học sinh nam (Trường THCS Bắc Bình 3, Hồng Thái). Người phụ nữ này bất ngờ tri hô cho rằng nhóm người này đang cố tình lôi kéo các học sinh lên xe. Sau đó gọi điện thoại cho những người thân quen trong xã thông báo. Sợ hãi, những người này lên xe nổ máy chạy đi thì bị rất đông người dân khắp các ngã đường ùa ra chặn lại bắt giữ.

Công an xã Hồng Thái đã đưa xe và các đối tượng về trụ sở UBND xã Hồng Thái để xác minh. Còn nhóm đi xe máy thì đã trà trộn vào người đi đường tẩu thoát.

Tại UBND xã Hồng Thái, dù lực lượng công an đã đưa số người này về trụ sở làm việc nhưng bên ngoài rất đông người dân hay kéo đến la hét, đập phá chiếc xe Inova.

Khi công an xã đưa những người trên ra xe lên công an huyện để đảm bảo an toàn thì rất đông người dân xông vào tấn công, khiến một người bị thương. Công an xã phải gọi điện nhờ công an huyện chi viện đưa thêm lực lượng xuống để giải tán đám đông nhưng hiện vẫn còn rất nhiều người tập trung la hét phẫn nộ.

Rất đông người dân hay kéo đến UBND xã Hồng Thái la hét, đập phá chiếc xe Inova của nhóm người lạ. Ảnh: Thanh Trung

Theo thông tin chính thức mà Pháp Luật TPHCM nhận được, số người trên chỉ đi khảo sát các vườn thanh long ở địa phương để chuẩn bị hội thảo về trái thanh long tại đây. Khi họ đang đứng xem, chụp ảnh một vườn thanh long cạnh đường thì có một nhóm học sinh cũng tò mò đứng lại xem. Do trước đó tại Bắc Bình đã có dư luận đồn thổi về một vụ bắt cóc trẻ em không có thật nên đã dẫn đến việc đáng tiếc trên.