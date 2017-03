Nghi vấn 2,8 triệu USD "bôi trơn": Ban Nội chính Trung ương sẽ chỉ đạo làm rõ

PGS-TS ĐẶNG NGỌC DINH, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển cộng đồng (CECODES): Môi trường đấu thầu chưa lành mạnh Tham nhũng vặt xuất hiện thường xuyên ở cấp cơ sở và thường do người dân phát hiện. Còn tiêu cực, tham nhũng xảy ra ở cấp cao hơn chủ yếu do từ bên trong phát hiện ra. Chẳng hạn như ở vụ việc này thông qua vụ khiếu kiện hành chính mới bị lộ nghi vấn “bôi trơn”. Hay như trường hợp công ty Nhật hối lộ quan chức Việt Nam thông tin lộ ra từ phía bên Nhật. Qua câu chuyện này cho thấy môi trường đầu tư, đấu thầu của chúng ta hiện không được lành mạnh, chưa sòng phẳng. Ở Nhật hay một số nước cũng có câu chuyện như vậy nhưng chỉ mang tính cá biệt còn ở ta đây không phải là lần đầu, chỗ này chỗ kia đều có câu chuyện “bôi trơn”, “hoa hồng”, “lại quả” nên không có gì ngạc nhiên. Câu chuyện này trở thành hệ thống cũng giống như ở một số trường hợp muốn học phải đưa phong bì cho cô giáo, muốn chữa bệnh phải có phong bì cho bác sĩ. Có điều người ta sửng sốt là vì giá trị “bôi trơn” ở tham nhũng vặt chỉ vài trăm, vài triệu đồng còn “bôi trơn” làm dự án lên đến tiền tỉ. Luật sư TRẦN HỮU HUỲNH, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam: Có “bôi trơn” do giám sát kém Thực tế hiện nay để giành được một hợp đồng thầu trong các dự án không phải là không có những trường hợp tiêu cực kể cả đấu thầu trong nước và quốc tế. Vì vậy qua vụ kiện hành chính nhưng lại xuất hiện tài liệu và lời khai nghi vấn có hiện tượng “bôi trơn” như vậy cũng không có gì bất ngờ. Thông qua các khảo sát người dân và doanh nghiệp của các tổ chức quốc tế và trong nước gần đây cũng nổi lên câu chuyện tiêu cực trong quá trình đầu thầu, làm dự án. Để hạn chế tình trạng “bôi trơn” trong đấu thầu dự án, hiện chúng ta đã có Luật Đấu thầu sửa đổi với các tiêu chí minh bạch, công khai, bình đẳng. Vấn đề để thực thi đúng các nguyên tắc đó cần có sự giám sát chặt chẽ. Giám sát từ trong nội bộ cơ quan quản lý nhà nước đối với các dự án liên quan đến vốn ngân sách, ODA. Đồng thời phải có giám sát cộng đồng, trong đó bản thân các nhà thầu cần có kênh cho họ có ý kiến, các nhà thầu có thể giám sát lẫn nhau tránh thông thầu. Ngoài ra cũng cần sự giảm sát của báo chí, truyền thông. Luật sư BÙI QUANG NGHIÊM, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM: Đủ cơ sở để tiến hành điều tra Từ vụ án hành chính, lời khai của đương sự và tài liệu trong vụ án thể hiện “khoản 2,8 triệu USD” để “bôi trơn” trong quá trình thực hiện dự án. Đây không phải lời khai của người dồn tới chân tường, khai để được giảm nhẹ tội, mà lời khai vì quyền lợi của các bên và ở trạng thái bình thường, không bị sức ép. Và không chỉ là lời khai mà là các văn bản tài liệu kèm theo do chính các đương sự cung cấp tại tòa. Rõ ràng có dấu hiệu hình sự nhưng do thẩm quyền của HĐXX trong vụ án hành chính và sự thận trọng nên HĐXX đã kiến nghị trong bản án. Theo tôi, với vai trò quản lý nhà nước, UBND TP.HCM buộc các bên liên quan giải trình “khoản 2,8 triệu USD” và đường đi của số tiền này. Việc báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh nghi vấn trên, phải được xem là kênh thông tin tố giác tội phạm. Thay vì đợi UBND TP.HCM chuyển hồ sơ thì cơ quan điều tra chủ động thu thập chứng cứ, tài liệu để xem xét khởi tố vụ án. Đây là cơ hội để UBND TP.HCM, cơ quan điều tra vào cuộc để làm rõ và cũng là cách tốt nhất để bảo vệ môi trường đầu tư.