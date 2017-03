Nghi vấn cảnh sát 113 đạp xe người vi phạm

Ngày 17-11, Đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai, cho biết đang chỉ đạo các đội nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm một thanh niên tử vong, một người bị thương nhẹ trên đường Nguyễn Ái Quốc đoạn đi qua địa bàn phường Tân Biên trong đêm 16-11.

Đến sáng 17-11, cơ quan chức năng vẫn còn khám nghiệm lại hiện trường để làm rõ một số vấn đề xoay quanh vụ tai nạn.

Theo người nhà, khoảng 20 giờ 30 ngày 16-11, anh Vũ Đức Tiến (ngụ phường Tân Hòa, TP Biên Hòa) được một người bạn chở đi uống nước mía. Vì không đội mũ bảo hiểm nên khi thấy lực lượng công an, bạn anh Tiến phóng xe bỏ chạy. Hai cảnh sát 113 đi mô tô đặc chủng đã truy đuổi, một người dùng chân đạp ngã làm anh Tiến chấn thương sọ não, tử vong còn bạn anh Tiến bị thương nhẹ.





Người dân tụ tập tại khu vực hai thanh niên ngã xe gây ách tắc giao thông. Ảnh: TD

Ngay sau vụ ngã xe, Công an TP Biên Hòa đã có mặt lập biên bản hiện trường nhưng hàng trăm người dân vây chặt khu vực tai nạn. Công an phải chốt chặn hai đầu tại khu vực Công viên 30-4 và gần khu vực cầu Săn Máu để điều tiết giao thông. Đại tá Trần Tiến Đạt cũng đến hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ việc và vận động người dân giải tán. Đến gần 1 giờ sáng 17-11, công an mới lập được biên bản sự việc, đám đông mới chịu giải tán.

Theo biên bản ghi nhận ý kiến do Công an phường Tân Biên lập thì ông Th. được cho là đã chứng kiến vụ việc. Biên bản nêu rõ: Khi đi qua khu vực, ông thấy hai cảnh sát 113 chạy xe đặc chủng đuổi theo một xe máy có hai thanh niên. Ông thấy cảnh sát ngồi sau dùng chân đạp vào xe máy làm xe ngã, thanh niên ngồi sau văng ra đường, trúng dải phân cách. Ngay sau khi xảy ra sự việc, hai cảnh sát 113 rời khỏi hiện trường.

Khi được hỏi về vụ việc trên, Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai, nói ngắn gọn: Vụ việc đang được Công an TP Biên Hòa điều tra.

Chiều 17-11, trao đổi với chúng tôi, gia đình anh Tiến cho biết gia đình rất mong cơ quan chức năng làm rõ sự việc. Tìm người bạn chở Tiến để làm rõ thông tin thì gia đình anh này cho hay anh đang hoảng loạn nên chưa thể cung cấp thông tin về vụ việc.