Ngồi nhà nhận lại giấy tờ xe qua bưu điện

Ngày 15-7, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (CSGT ĐB-ĐS) phối hợp cùng Bưu điện TP.HCM triển khai dịch vụ “Thu nộp hộ tiền xử phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ tới tay công dân theo yêu cầu”.

Có hai dịch vụ, một là dịch vụ thu hộ tiền phạt kèm phát trả giấy tờ tạm giữ, hai là thu hộ tiền phạt nhưng không chuyển phát giấy tờ.

15 phút là xong

Đại diện Bưu điện TP.HCM thông tin: Người dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ thu hộ tiền phạt kèm phát trả giấy tờ tạm giữ thì liên hệ với bưu điện qua số 08 39247247 (theo dấu đóng ở mặt sau biên bản vi phạm hành chính) để được hướng dẫn đăng ký. Ngoài ra, người dân cũng có thể trực tiếp đến 145 bưu cục thuộc Bưu điện TP.HCM để sử dụng dịch vụ.

Về cơ bản, trước tiên người vi phạm cung cấp biên bản vi phạm hành chính do cơ quan công an lập, nộp tiền phạt trên quyết định xử phạt và tiền phí dịch vụ, bưu điện… Ngay sau đó, bưu điện sẽ làm các bước còn lại giúp người dân. Thời gian chuyển phát giấy tờ tạm giữ (không bao gồm ngày Chủ nhật, lễ, tết theo quy định) cụ thể như sau: Trên địa bàn trung tâm TP.HCM tối đa hai ngày kể từ ngày nhận giấy tờ tạm giữ từ cơ quan công an; các huyện tối đa ba ngày. Riêng các tỉnh, thành phố khác tối đa năm ngày...

Còn về dịch vụ thu hộ tiền phạt nhưng không chuyển phát giấy tờ tạm giữ, ông Nguyễn Ngọc Kim, Trưởng phòng Kinh doanh Bưu điện TP, cho biết gói dịch vụ này áp dụng tại 10 đội, trạm CSGT TP. Tại các đơn vị này đều có bàn tiếp nhận dịch vụ trực tiếp của bưu điện. Thời gian để hoàn thành việc nộp tiền và nhận lại giấy tờ bị tạm giữ mất khoảng 15 phút.

Có mặt tại Đội CSGT An Lạc (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM) để nộp phạt do lỗi lấn tuyến, anh Đinh Công Lục Quân nhận xét: “Theo cảm nhận của tôi, dịch vụ giúp nộp tiền phạt nhưng không chuyển phát giấy tờ tạm giữ này cũng đỡ phiền hà, tốn ít thời gian đi lại. Trước đây, người dân phải chạy qua kho bạc đóng tiền phạt, mất thời gian chờ đợi rồi mới quay lại nhận giấy tờ. Nay thì người vi phạm chỉ cần nộp tiền phạt tại bàn thu hộ của bưu điện ở đội, trạm CSGT rồi giao biên nhận cho CSGT là được lấy giấy tờ ngay…”.





Bưu điện TP.HCM đặt quầy giao dịch tại đơn vị trực thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt để thu hộ tiền phạt cho người dân. Ảnh: LÊ THOA

Bưu điện sẽ làm lại giấy tờ bị thất lạc

Bà Nguyễn Thị Thu Vân, Phó Giám đốc Bưu điện TP.HCM, khẳng định: “Bưu điện cam kết việc chuyển giao giấy tờ tạm giữ đến đúng người. Trường hợp thất lạc, hỏng, mất giấy tờ tạm giữ do bất cứ nguyên nhân gì, bưu điện sẽ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để cấp lại cho người vi phạm và chịu trách nhiệm về các chi phí cấp lại giấy tờ tạm giữ theo quy định và phí dịch vụ chuyển phát giấy tờ tạm giữ”.

Bà Vân hướng dẫn thêm trường hợp nhận thay, người nhận phải có giấy ủy quyền theo quy định hoặc ủy quyền ghi trên phiếu đăng ký dịch vụ của bưu điện. Trường hợp sau hai lần không phát được tận tay người vi phạm, bưu điện để lại giấy mời, người nhận mang giấy mời và CMND đến địa chỉ bưu cục ghi trong giấy mời để nhận giấy tờ tạm giữ.

Phòng CSGT ĐB-ĐS lưu ý một số trường hợp vi phạm sau đây không được thực hiện dịch vụ chuyển trả giấy tờ bị tạm giữ qua bưu điện, gồm: Đang xác minh (có hay không có hành vi vi phạm; tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ); có dấu hiệu hình sự; có áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ hành nghề và tạm giữ tang vật, phương tiện; các trường hợp vi phạm có liên quan đến xử phạt chủ phương tiện.

AN NHIÊN - LÊ THOA

Giảm bớt áp lực cho các bên

Chúng tôi nhận thấy rằng đây là dịch vụ mang lại tiện ích và hiệu quả to lớn trong việc chuyển trả giấy tờ tạm giữ cho người vi phạm theo yêu cầu. Người vi phạm không phải mất thời gian, công sức di chuyển đến cơ quan công an nhận quyết định sau đó đến kho bạc nộp tiền rồi lại quay lại cơ quan công an để nhận lại giấy tờ tạm giữ. Ngoài ra, đối với cán bộ làm công tác xử lý của Phòng CSGT ĐB-ĐS cũng như nhân viên kho bạc, nhân viên thu tiền sẽ giảm bớt áp lực cũng như thời gian giải quyết công việc.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ mới, tất nhiên sẽ còn nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh. Do đó, chúng tôi cũng đã yêu cầu nhân viên bưu điện, cán bộ làm công tác xử lý của Phòng CSGT ĐB-ĐS và các đội trực thuộc phòng phải hướng dẫn, giải thích tận tình cho người dân để hiểu và thực hiện tốt việc này…

Thượng tá NGUYỄN HOÀNG DIỆP, Phó Trưởng phòng CSGT

đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM

Dịch vụ thu hộ tiền phạt, không chuyển phát giấy tờ tạm giữ được áp dụng tại 10 đơn vị, gồm đội CSGT Bến Thành, Nam Sài Gòn, Tân Sơn Nhất, An Sương, Rạch Chiếc, Bình Triệu, An Lạc, Cát Lái và các trạm CSGT Đa Phước, Tây Bắc.

Công an 24 quận, huyện sẽ được triển khai dịch vụ này sau một tháng nữa.