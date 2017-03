Người dân bắt đầu đổ về TP.HCM

Giảm 34 người chết vì tai nạn giao thông Theo thống kê của Bộ Công an, từ 29 đến mùng ba tết âm lịch, cả nước đã xảy ra 191 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 161 người chết và 187 người bị thương, so với tết 2011 giảm 53 vụ và 34 người chết. Tuy nhiên, theo Bộ Công an, tai nạn giao thông những ngày sau tết có chiều hướng gia tăng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có công điện yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên cả nước trong những ngày nghỉ tết còn lại… - Tại TP.HCM, BS Trương Thế Hiệp, Phó Trưởng khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết lượng bệnh nhân cấp cứu tại BV này trong những ngày tết 2012 thấp hơn mọi năm. Riêng TNGT, năm nay giảm cả số lượng lẫn mức độ. Chưa thấy trường hợp nghiêm trọng (nhiều người bị thương trong cùng một vụ TNGT) xảy ra. Theo lãnh đạo BV Nhân dân 115 (TP.HCM), BV Chấn thương-Chỉnh hình… trong năm ngày tết 2012 (từ 29 tết đến mùng bốn tết), số ca TNGT không cao hơn năm ngoái, chưa ghi nhận trường hợp nhiều người cùng bị thương trong một vụ TNGT. THÀNH VĂN - TRẦN NGỌC