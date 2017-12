Người dân Cần Giờ sau bão: 'Đợt này ăn Tết vui rồi'

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM khẳng định bão số 16 không còn ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM khẳng định bão số 16 không còn ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn TP.HCM . Thường trực Ban thông báo cho phép tàu thuyền đánh cá, tàu nhà hàng, tàu du lịch, tàu cánh ngầm, tàu vận tải hành khách, hàng hóa, bến đò ngang, đò dọc trở lại hoạt động bình thường kể từ 13 giờ ngày 26-12.

Các địa phương, đơn vị trở lại làm việc theo chế độ bình thường.



Người dân ở huyện Cần Giờ vui vẻ trở về nhà sau bão số 16.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Minh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, cho biết sáng nay địa phương đã cho toàn bộ người dân ở các khu trú tránh báo về nhà theo chỉ đạo của UBND TP.



Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác, đánh bắt thủy hải sản, tàu thuyền đã trở lại hoạt động bình thường. Thời tiết hiện nay ở Cần Giờ đã có nắng ráo, gió nhẹ.



Từ sáng sớm, khi nghe tin bão tan, ai nấy cũng hồ hởi, thu dọn đồ đạc để về nhà.



Các ghe tàu đánh bắt cá của ngư dân đã được cho ra khơi.

Ông Dũng khẳng định vì không dự đoán được hướng đi của bão nên những ngày qua, địa phương đã chủ động nhiều phương án phòng, chống bão số 16, để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Rất may, cơn bão chuyển hướng, địa phương không có thiệt hại gì.

Cô Tư - người dân tại xã Thạnh An cho biết đã về nhà an toàn sau hai ngày trú bão ở trường học trên địa bàn xã. “Cũng may là bão tan, mừng quá trời chứ để một mình ổng (chồng cô Tư) ở nhà cũng lo lắm. Đợt này ăn Tết vui rồi” - cô Tư hồ hởi.