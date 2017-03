Người dân chào đón Nhà vua và Hoàng hậu đến thăm Huế

Trên tuyến đường Lê Lợi có rất nhiều người dân cùng với học sinh đã đợi sẵn để được chào đón Nhật hoàng và Hoàng hậu bắt đầu chuyến thăm Cố đô Huế. Rất đông học sinh hào hứng đứng đợi trên trục đường Lê Lợi. Ảnh: NGUYỄN DO





Trong lúc đợi Nhật hoàng và Hoàng hậu, em Nguyễn Phương Vy (học sinh trường THPT chuyên Quốc Học Huế) cho biết: "Em rất vui mừng vì mình được đứng đây chào mừng Nhật hoàng. Em đã đọc nhiều sách báo được biết Nhà vua và Hoàng hậu Nhật rất gần gũi với mọi người". Ảnh: NGUYỄN DO



Trước giờ đón Nhà vua và Hoàng hậu, lực lượng công an luôn túc trực để đảm bảo an ninh. ảnh: NGUYỄN DO



Một em học sinh được bạn đẩy xe lăn ra đường để cùng đón Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản. Ảnh: NGUYỄN DO



Hơn 17 giờ, Nhà vua và Hoàng hậu đang di chuyển đến đường Lê Lợi. Ảnh: NGUYỄN DO



Học sinh đưa mắt về hướng nơi đoàn xe chuẩn bị đến. Ảnh: NGUYỄN DO







Khi đến đoạn đường có nhiều học sinh vẫy cờ chào mừng, đoàn xe di chuyển chậm hơn. Ảnh: NGUYỄN DO



Nhà Vua ngồi trên xe vẫy tay chào người dân và học sinh đứng bên đường. Ảnh: NGUYỄN DO





Vào ngày mai, 4-3, Nhà vua và Hoàng hậu sẽ bắt đầu bằng việc thăm Đại Nội và nghe Nhã nhạc cung đình Huế tại Duyệt Thị Đường; Nhà lưu niệm Phan Bội Châu; Tiếp nhân viên tình nguyện của JICA và gặp gỡ cộng đồng người Nhật Bản tại Việt Nam.

Chủ nhật, 5-3, Nhà vua và Hoàng hậu sẽ đến sân bay Phú Bài để rời Việt Nam.