'Người ta rất sợ có nhiều cơ quan điều tra'

Ý kiến trái chiều về thẩm quyền công an xã

Tuy không đồng ý mở rộng điều tra cho các cơ quan thuế, chứng khoán, kiểm ngư nhưng ĐB Đỗ Văn Đương lại đồng ý giao cho công an xã một số hoạt động điều tra với giới hạn hẹp. “Chỉ được làm một số hành vi tố tụng thôi, để sau này cơ quan điểu tra đến không còn phải làm lại nữa. Ví dụ lấy lời khai nhưng không được để công an xã khám nghiệm hiện trường”, ĐB Đương nói. Trái lại ĐB Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) nhấn mạnh, không nên quy định trách nhiệm điều tra cho công an xã. “Công an xã được điều tra ban đầu là vượt quá khả năng, trình độ của cơ quan này. Có thể dẫn đến làm oan sai người vô tội”, ĐB Vinh nói. Cần có bước cải tiến lớn về tội phạm tham nhũng Đề nghị trong luật cần có bước cải tiến điều tra về tội phạm tham nhũng, lợi dụng chức vụ. Vì hiệu quả điều tra loại tội này còn hạn chế. Đối với tội phạm tham nhũng, đề nghị người phạm tội cấp tỉnh, cấp sở trở lên thì nên giao cho Bộ Công an làm. Còn cấp huyện thì nên để tỉnh điều tra. Cấp huyện thì thời gian qua tôi thấy chỉ điều tra được các xã phường, thôn xóm thôi. Có quy định như vậy mới đẩy nhanh đấu tranh với tội phạm tham nhũng được. Đại biểu Đỗ Văn Đương