Người Trung Quốc ‘khuynh đảo’ du lịch Nha Trang

Xử lý nhiều trường hợp vi phạm Bà Phan Thanh Trúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch, cho biết cơ quan chức năng vừa xử phạt ông Li Minh (quốc tịch TQ) 20 triệu đồng do ông này hoạt động nghề chưa được phép của cơ quan thẩm quyền. Ông Li Minh còn bị hủy thị thực, rút ngắn thời gian tạm trú tại Việt Nam. Ngoài ra, mới đây đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh đã chuyển Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh xử phạt bốn người nước ngoài do có nhiều vi phạm. Ngoài mức phạt tiền 40 triệu đồng, họ còn bị cơ quan chức năng hủy thị thực, rút ngắn thời hạn tạm trú, yêu cầu họ phải xuất cảnh. Mượn mác Việt, bán hàng “dỏm” giá cao Qua kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa phát hiện toàn bộ hàng hóa tại nhiều cửa hàng do người TQ đứng sau điều hành nhập từ TQ nhưng gắn mác hàng Việt Nam. Những hàng hóa này kém chất lượng hoặc là hàng giả nhưng giá được nâng lên hàng chục lần. Điều này gây ảnh hưởng xấu đến uy tín thương hiệu hàng Việt. Ông Phạm Văn Hữu, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, cho biết thêm cơ quan chức năng đã phát hiện một số cơ sở dịch vụ chuyên phục vụ du khách TQ giao dịch trái phép bằng nhân dân tệ. “Họ làm hầu hết các dịch vụ, khép kín, tức là không để đồng tiền của họ chảy ra ngoài. Do đó chúng ta không được gì cả. Nếu không quản lý tốt, chúng ta sẽ mất hết thị phần” - Đại tá Trần Văn Nghĩa, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa, bổ sung. Ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nói: “Khách sạn của mình, cơ sở của mình, tàu thuyền của mình, thắng cảnh của mình… nhưng cuối cùng làm thuê cho người nước ngoài là không thể chấp nhận”. Trong năm tháng đầu năm 2016, Khánh Hòa đón hơn 175.000 khách TQ, tăng 4,8 lần so với cùng kỳ năm 2015, chiếm gần 40% khách quốc tế. Thị trường khách TQ đã vươn lên dẫn đầu tốp 10 thị trường khách quốc tế gửi khách đến Khánh Hòa nhiều nhất. Theo ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, có những du khách TQ mỗi năm đến Nha Trang bốn lần. Mỗi lần họ ở đến ba tháng. Thực chất đây là người TQ lấy danh nghĩa đi du lịch để kinh doanh hoặc làm việc khác.