Nguy cơ mất dần đất trồng lúa và thiếu hụt nước tưới

Đó là thông tin do ông Đào Quốc Luận, Vụ phó Vụ Kế hoạch (Bộ NN&PTNT), đưa ra tại Diễn đàn An ninh lương thực Việt Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Công ty DuPont phối hợp tổ chức (TP.HCM, ngày 21-9). Theo ông Luận, diện tích đất dành cho nông nghiệp đang ngày càng thu hẹp, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh lương thực của Việt Nam trong những năm sắp tới. Để giải quyết tình trạng này, Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo quy hoạch quản lý, sử dụng đất trồng lúa nhằm giữ ổn định quỹ đất trồng lúa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 là 3,81 triệu ha.

Theo GS Võ Tòng Xuân nếu nhìn vào diện tích đất nông nghiệp đang bị thu hẹp, quá trình đô thị hóa tăng mạnh thì nguy cơ giảm nguồn cung lương thực là chắc chắn xảy ra. Đặc biệt, mối lo về nước tưới cho cây lúa ở đồng bằng sông Cửu Long rất đáng lo ngại. Nước sông Mê Kông sẽ hụt một lượng lớn vì Thái Lan, Lào đang mở rộng diện tích trồng lúa, Campuchia thì có kế hoạch phát triển xuất khẩu gạo. Điều này sẽ càng làm giảm lưu lượng nước ở hạ lưu sông Cửu Long dẫn đến thiếu nước cho cây lúa.

QUANG HUY