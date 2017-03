Nhơn Trạch: Trao quyết định đình chỉ vụ án cho chủ đầm tôm

(PLO)- Sáng 26-4, tại trụ sở Công an huyện Nhơn Trạch, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã tổ chức trao quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc (ngụ TP.HCM, tạm trú xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai).