Nữ giám đốc lừa 73 tỷ đồng lĩnh án chung thân

Theo Hải Bình (VNE)



TAND Nghệ An vừa tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Thủy (53 tuổi, phường Hà Huy Tập, TP Vinh), nguyên Giám đốc Công ty CP Thương mại và Du lịch Kim Liên mức tù chung thân về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đồng phạm Hồ Thị Năng (41 tuổi, xã Nghi Phú, TP Vinh) bị phạt 7 năm tù.Tại phiên tòa hôm 14/6, HĐXX làm rõ, năm 2008 Nguyễn Thanh Thủy thành lập Công ty Thủy Chung, ngành nghề chính là buôn bán bất động sản và thiết kế nội thất. Năm 2009, Thủy đổi thành Công ty CP Thương mại và Du lịch Kim Liên, thay đổi vốn điều lệ và các cổ đông góp vốn.Thấy ở thành phố Vinh và các vùng phụ cận đang lên cơn sốt đất, Thủy nhờ người lập khống hồ sơ năng lực công ty và khai có 181 tỷ đồng đang gửi ngân hàng. Có giấy tờ này, Thủy mang đi tiếp cận dự án khu biệt thự, nghỉ dưỡng ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Thủy còn đánh bóng thân thế bằng cách khoe mình có mối quan hệ rộng với nhiều lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đang cần huy động vốn để đầu tư dự án.Thủy mang những giấy tờ liên quan đến việc nghiên cứu đầu tư dự án để kêu gọi nhiều người quen biết, có tiềm lực tài chính trong giới buôn bán bất động sản cùng góp vốn, đầu tư dự án với cam kết sẽ chia phần là các khu biệt thự cao cấp, giá ưu đãi.Rồi Thủy nhờ Hồ Thị Năng lập hợp đồng khống, đứng ra làm chứng viết giấy bảo lãnh có đóng dấu đỏ của công ty do mình làm giám đốc. Bản chất của những hợp đồng góp vốn này là các thỏa thuận vay tiền với lãi suất 5.000 - 7.000 đồng một triệu một ngày. Trong thời gian ngắn, 11 người đã đưa tiền cho Thủy, người nhiều nhất gần 40 tỷ đồng, người ít gần 1 tỷ đồng.Năm 2011, khi bất động sản ở Vinh xuống giá, các con nợ biết Thủy không hề có năng lực tài chính và không thể tiếp cận được dự án như đã rêu rao nên tìm đến đòi tiền, xiết nợ. Thủy ly dị chồng rồi cùng Năng bỏ trốn nhưng vẫn lừa thêm một số người dân ở Bắc Giang qua việc “xuất khẩu dược liệu sang Trung Quốc”. Sáng 19/2/2012, cả hai bị bắt khi đang lẩn trốn ở Bắc Giang.Tại phiên tòa, Thủy không chứng minh được số tiền hơn 73 tỷ đã chiếm đoạt sử dụng vào việc gì mà chỉ khai nhận chung chung rằng dùng để chạy bôi trơn các dự án, trả lãi suất rồi cho con đi du học ở nước ngoài...HĐXX xác định, Nguyễn Thị Thanh Thủy là chủ mưu của vụ án và phải chịu trách nhiệm chính trong vụ lừa đảo. Còn Năng là đồng phạm làm nhiệm vụ giúp sức. Hành vi của Thủy là hết sức nghiêm trong và cần phải xử lý nghiêm, ách ly khỏi xã hội. Ngoài án phạt tù, Thủy và Năng bị buộc trả lại cho 11 người hơn 73 tỷ đồng.