Nước mắt ở Mông Dương

Ngày 4-8, khu vực mỏ than Mông Dương (Quảng Ninh) trời đã hửng nắng nhưng khuôn mặt các công nhân ngành than đều thiếu vắng nụ cười. Hậu quả của đợt mưa lũ này quá nặng nề và phải mất rất nhiều thời gian nữa ngành than mới có thể khôi phục lại hoạt động.

Nước như cuốn trôi cả Mông Dương

Dẫn tôi băng qua đống sình lầy ngập ngụa, công nhân Nguyễn Văn Tuấn (quê Hưng Yên) tâm sự: “Chiều 27-7, đội chúng tôi có 37 người đang làm việc dưới độ sâu 250 m thì được thông báo mưa lớn có thể ngập hầm, anh em phải rút lên ngay. Khi ra khỏi hầm, tôi thấy mưa đổ như thác, những dòng nước ào ạt đổ xuống hầm như muốn cuốn cả mỏ than này đi”.

Theo quan sát, tới nay các khu vực hầm lò của mỏ than Mông Dương vẫn chìm sâu trong nước, nhiều hầm bị sạt lở nghiêm trọng. Anh Tuấn cho hay toàn bộ máy móc, đường điện… phục vụ khai thác các hầm lò có độ sâu từ 97 đến 250 m đều đang ngập sâu trong bùn. Toàn bộ khu vực kho than, điểm trung chuyển than cũng chịu chung số phận.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tuất, Phó Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Than Mông Dương, cho hay trận lũ quá lớn, mặc dù hệ thống thoát nước ở các hầm lò được thiết kế rất hiện đại nhưng vẫn không thể hút kịp nước ra bên ngoài. “Hiện một lượng nước khổng lồ lên đến 36.000 m3 vẫn chưa được hút ra, trong khi nước từ các con suối vẫn ồ ạt đổ vào. Chúng tôi chưa thể thống kê hết thiệt hại vì hàng loạt máy móc vẫn chìm sâu dưới nước nhưng chắc chắn không thể dưới 500 tỉ đồng” - ông Tuất buồn rầu.

Nỗi buồn của những người thợ mỏ khi lũ đi qua. Ảnh: Đ.TRUNG





Sáng 4-8, bà Lương Thị Nhót ở tiểu khu 3 (Mông Dương, TP Cẩm Phả) trở về nhà sau những ngày di tản vì mưa lũ. Ngày đi di tản bà Nhót cho biết chỉ kịp cầm theo sổ đỏ, hộ khẩu và một ít tiền…, còn ngày trở về căn nhà đã tan hoang. Ảnh: Đ.TRUNG

Chưa biết tương lai về đâu

Dự kiến có khoảng 4.000 công nhân mỏ than Mông Dương sẽ phải ngưng việc từ ba đến năm tháng để chờ công ty khôi phục sản xuất. Một lãnh đạo Công ty Cổ phần Than Mông Dương cho hay có thể sẽ bố trí tạm công nhân sang một số công ty than khác trên địa bàn, khi công ty khắc phục xong hậu quả sẽ gọi công nhân trở lại. “Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của công nhân, bởi những công ty khác lương thấp hơn khá nhiều. Những công nhân được lưu dụng ở lại để dọn dẹp môi trường lương cũng giảm mạnh, chỉ còn khoảng 4-5 triệu/tháng so với 10-12 triệu đồng trước đó” - vị này nói thêm.

Anh Nguyễn Tiến Thắng, quê Thanh Hóa, tâm sự: “Tổ mỏ của tôi có 37 người nhưng đến nay có đến 20 người bỏ về quê rồi, một số khác đang ở lại chờ việc. Tôi may mắn được lưu dụng để dọn dẹp vệ sinh nhưng lương thấp quá, không làm thì cũng không còn nơi nào để làm. Nếu cứ kéo dài như vậy thì gia đình đói mất”.

Rời Mông Dương, chúng tôi không thể quên được những ánh mắt thất thần vẫn hằn sâu nơi những người thợ mỏ. “Chỉ mong Nhà nước, tập đoàn, công ty sớm khắc phục hậu quả để chúng tôi có công ăn việc làm trong vài tháng tới. Chỉ mong vậy thôi” - công nhân Hoàng Văn Tuấn nhắn gửi.