Ông Nguyễn Bá Thanh đã từ trần

Đầu giờ chiều 13-2, ông Phạm Hùng Chiến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, trưa ngày 13-2 ông Nguyễn Bá Thanh (trưởng Ban Nội chính trung ương) đã được đưa về nhà để chờ để chọn giờ để trút hơi thở cuối cùng.





NguyỄN Bá Thanh lúc còn khỏe mạnh xem xét về thiết kế để xây dựng cầu Rồng. LÊ PHI



Theo ông Chiến, đội ngũ y bác sĩ của BV Đa khoa Đà Nẵng đã tân tình cứu chữa cho ông Thanh tuy nhiên vì bệnh tình quá nặng nên ông Thanh đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu và không thể cứu chữa được nữa.

“Theo nguyện vọng của gia đình anh Thanh thì chúng tôi đã cho xe đưa anh Thanh về nhà để mất bên cạnh gia đình. Anh ấy đã về nhà. Theo phong tục thì sau khi đưa về nhà, gia đình sẽ xem giờ để rút ống cho anh ấy. Anh ấy đã không qua khỏi cơn bạo bệnh”, ông Chiến nói.

Khoảng 13 giờ trưa nay, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Thọ (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) cho biết, ông đang ở bên cạnh ông Thanh và người nhà của ông Thanh. “Anh Thanh đã được đưa về nhà, rất nguy kịch rồi. Chỉ chờ giờ trong giây lát để trút hơi thở cuối cùng thôi”, ông Thọ nói.

Trước đó, trao đổi với Pháp luật TP.Hồ Chí Minh, GS Phạm Gia Khải, thành viên Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, cho biết: "Chúng tôi đang phải cố giữ chức năng sống để kéo dài sự sống cho ông Nguyễn Bá Thanh càng lâu càng tốt. Còn kèo dài được bao lâu thì chưa thể nói trước được điều gì”.

Sau khi từ Mỹ về, ông Nguyễn Bá Thanh được điều trị bằng thuốc Đông y và thuốc gia truyền. GS Khải cho biết trong quá trình điều trị, các bác sĩ cũng đã phát hiện trong ổ bụng bệnh nhân có ứ nước, sau đó trương phình. Kíp bác sĩ điều trị đã dùng phương án lọc, hút nước ra ngoài và đã hút được hơn 1,2 lít nước.

GS Khải cho biết thể trạng ông Bá Thanh bị suy kiệt do mắc ba căn bệnh rất nặng, trong đó phải kể đến suy gan nặng, suy tủy và nhiều chứng bệnh khác. Cách đây hai ngày, ông Bá Thanh bị hôn mê do ngộ độc gan. Ê kíp điều trị đã lọc máu và ông Thanh tỉnh lại. Tuy nhiên, do cơ thể suy kiệt khiến ông Thanh hôn mê trở lại. Các bác sĩ đã cho tiến hành lọc máu lần hai. “Tất cả vẫn đang cố gắng hết sức” – ông Khải nói.

Tối 12-2, đoàn bác sĩ của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã vào Đà Nẵng thăm khám ông Thanh. Kết quả hội chẩn cho thấy, ông Thanh tiên lượng sức khỏe rất xấu.

Trước đó, sau khi điều trị ba đợt hóa chất ở Mỹ do mắc hội chứng rối loạn sinh tủy, ông Nguyễn Bá Thanh về Việt Nam điều trị.

Còn PGS Bạch Quốc Khánh, Viện phó Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cho biết với hội chứng rối loạn sinh tủy, có trường hợp kéo dài vài năm, nhưng cũng có trường hợp chỉ vài tháng. Đối với ông Nguyễn Bá Thanh bệnh chuyển tiến nhanh. Đây là diễn biến hết sức thông thường trong y khoa.

Năm nay 62 tuổi, ông Nguyễn Bá Thanh từng giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trước khi làm Trưởng ban Nội chính từ tháng 12/2012. Ông được phát hiện bệnh rối loạn sinh tủy vào tháng 5/2014, được đưa sang Singapore điều trị vào tháng 6-7/2014.

Trung tuần tháng 8/2014, ông Thanh sang Mỹ và được hóa trị 3 đợt để diệt mầm bệnh, tiến tới ghép tủy. Tuy nhiên, điều kiện ghép tủy chưa đạt nên phải dừng lại.

Tối 9/1, ông Thanh trở về nước tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Sức khỏe ông lúc đó được đánh giá là khá ổn định. Bệnh nhân tỉnh táo, nói chuyện bình thường và đã cùng bác sĩ thảo luận về phác đồ điều trị cho mình.

Hiện người điều hành công việc thay ông Nguyễn Bá Thanh tại Ban Nội chính trung ương là Phó trưởng ban thường trực Phan Đình Trạc.

Ông Nguyễn Bá Thanh sinh ngày 8-4-1953. Quê quán: Xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý kinh tế nông nghiệp. Lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị - Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. - Đại biểu Quốc hội khóa: IX, XI, XII, XIII. - Đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng khóa V, VI, VII, VIII. (Theo thông tin trên website của Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP.Đà Nẵng)