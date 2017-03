Phó công an xã bị tố còng tay, đánh người

Theo anh Trần Vũ Tiến (19 tuổi, ngụ xã Xuân Quang 3), anh đang là chiến sĩ của một đơn vị quân đội đóng ở tỉnh Kon Tum. Tối 28-8, sau khi liên hoan chia tay bạn bè để trở lại đơn vị, anh đi bộ về nhà. Trên đường đi, anh bị hai thanh niên lạ mặt tấn công bằng cây nhưng anh né được và dùng đá ném lại cho hai người kia bỏ chạy. Hơi mệt nên anh ngồi nghỉ thì một số cán bộ Công an xã Xuân Quang 3 đến bắt giữ. “Tôi nói với công an tôi đâu có làm gì sai nhưng công an vẫn bắt tôi đưa lên xe chở đi. Khi đến gần một quán cà phê, mấy công an xã tự nhiên đánh tôi, lấy còng số 8 còng tay tôi lại rồi đưa tôi đến trụ sở xã. Tại đây, họ tiếp tục đánh tôi… Lúc công an đánh có nhiều người dân nhìn thấy, họ bức xúc đến can ngăn nhưng không được”.

Theo anh Tiến, nguyên nhân công an bắt anh vì trước thời điểm anh bị hai kẻ lạ mặt tấn công khoảng hai, ba giờ thì có một cô gái đến công an xã trình báo cô bị một số thanh niên ném đá trúng người. Khi công an xã tuần tra, vô tình nhìn thấy anh ném đá nên nghĩ rằng anh cũng là người ném đá trúng cô gái nên bắt anh. Sau khi đưa anh về trụ sở, cô gái trên đến nhận diện và khẳng định anh không phải là người đã ném đá vào cô.

Cha anh Tiến cho hay: Khi nghe tin, ông chạy đến trụ sở thì thấy con ông vẫn đang bị còng tay, trên người có nhiều vết thương, vùng mặt bầm tím. “Ngay tối hôm đó, Công an huyện Đồng Xuân đến lập biên bản sự việc. Đến 12 giờ đêm thì họ cho cháu về và cháu than đau đầu, ói mửa… Sáng hôm sau, gia đình đưa đến nhập viện tại BV Đa khoa huyện” - cha anh Tiến nói. Theo hồ sơ bệnh án, anh Tiến nhập viện trong tình trạng vùng đầu, mặt có nhiều vết xây xước, môi dưới bên phải bầm tím, đau đầu, buồn nôn… “Bị hội chứng sau chấn động não, nguyên nhân bị người khác đánh” - bệnh viện kết luận. Hết thời gian nghỉ phép nên ngay tối 29-8, anh Tiến phải đón xe để kịp trình diện cho đơn vị vào sáng hôm sau.

Chiều 31-8, trao đổi với chúng tôi, chủ tịch UBND xã Xuân Quang 3 xác nhận: Khi ông đến giải quyết sự việc thì nhìn thấy anh Tiến bị còng tay nên yêu cầu công an mở còng. Về thương tích trên người anh Tiến, ông đang chỉ đạo xác minh, làm rõ.

Được biết năm 2012, ông Thành đã từng tham gia vào vụ dùng dùi cui đánh, gây thương tích anh Trương Ngọc Lợi ở địa phương khiến người này phải nhập viện. Sau đó, trưởng công an xã bị cách chức đảng ủy viên, chuyển công tác khác. Riêng ông Thành không bị xử lý.

TẤN LỘC