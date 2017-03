Phó Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm vụ tai nạn khiến 3 người tử vong

(PLO)- Ngày 6-4, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đã đề nghị Ban an toàn giao thông tỉnh Gia Lai khẩn trương chỉ đạo Công an tỉnh điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân gây ra vụ