Phó trưởng công an huyện bị cách chức vì bắt oan dân

Ngày 24-11, Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Tham mưu công an tỉnh, cho biết Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức phó trưởng Công an huyện Nhơn Trạch - Thượng tá Trương Quốc Hiếu.

Sau khi bị cách chức, Thượng tá Trương Quốc Hiếu cũng đã nhận quyết định nghỉ hưu do đã đủ tuổi công tác.

Liên quan đến vụ việc này, Thiếu tá Nguyễn Văn Sơn, Đội phó Đội Điều tra tổng hợp (Công an huyện Nhơn Trạch), điều tra viên trực tiếp thụ lý vụ án, cũng bị kỷ luật bằng hình thức cách chức.

Theo Đại tá Thọ, đây là quyết định kỷ luật sau quá trình xem xét xử lý trách nhiệm của những người liên quan đến vụ khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc (34 tuổi, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) về hành vi chống người thi hành công vụ. Thượng tá Hiếu với vai trò phó thủ trưởng cơ quan điều tra công an huyện đã ký quyết định khởi tố bị can đối với bà Ngọc để VKSND ký lệnh bắt.



VKSND huyện Nhơn Trạch tổ chức xin lỗi công khai đối với bà Ngọc.

Như thông tin đã đưa, ngày 5-9-2015, phát hiện ghe hút cát gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng việc nuôi thủy sản nên bà Ngọc báo sự việc lên UBND xã Phước An và công an. Khi đến nơi, tổ công tác không lập biên bản tại chỗ mà yêu cầu để ghe cát rời khỏi vị trí nên bà lớn tiếng và giằng co.

Thời điểm đó, bà Ngọc sợ công an không xử lý nên mới đu người lên ống bơm cát giữ ghe. Gần tám tháng sau, công an cho rằng hành động này của bà Ngọc có dấu hiệu chống người thi hành công vụ.

Ngày 19-4, bà Ngọc bị Công an huyện Nhơn Trạch khởi tố, bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ. Cơ quan điều tra xác định bà Ngọc có hành vi cản trở lực lượng công an đến giải quyết vụ người dân phản ánh tình trạng khai thác cát gây ô nhiễm trên sông Thị Vải. Thế nhưng bà Ngọc cho rằng bà chính là người tố cáo tình trạng khai thác cát với công an.

Khi công an đến làm việc đã không lập biên bản ngay tại chỗ để người dân xác nhận mà cố tình đưa ghe hút cát đi. Tuy nhiên, sau đó cơ quan điều tra xác định việc khởi tố, bắt giam bà Ngọc là sai nên đã đình chỉ điều tra, trả tự do cho bà.

Việc bắt oan bà Ngọc sau đó đã được VKSND huyện Nhơn Trạch tổ chức xin lỗi công khai. Liên quan đến vụ việc này, một số cán bộ kiểm sát VKSND huyện Nhơn Trạch cũng bị kỷ luật và phê bình.