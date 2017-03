Phòng trọ quanh chùa Bà bị “hét”giá

“Đi du lịch mà như bị hành xác” Tại Hạ Long, lượng du khách trong dịp 30-4 năm nay không tăng so với các năm trước. Tuy nhiên, phần lớn nhà nghỉ, khách sạn vẫn tăng giá phòng lên gấp đôi, thậm chí còn lừa khách bằng cách lấy phòng của nhân viên cho thuê. “Tôi đặt phòng tại một khách sạn hai sao ở trung tâm Bãi Cháy với giá 650.000 đồng/đêm. Thấy phòng quá hẹp, nội thất cũ kỹ, nhà vệ sinh bẩn thỉu, tôi không nhận và đòi lấy lại tiền đặt cọc thì họ bắt phải trả 30% phí giữ phòng. Ra ngoài, một nhân viên cho hay đó là phòng dành cho nhân viên, ngày lễ được tận dụng cho du khách thuê” - anh Lê Huân đến từ Hà Nội phản ánh. Ngày 29-4, tại đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) diễn ra lễ khao lề thế lính Hoàng Sa nên lượng khách kéo đến tăng nhiều lần so với ngày thường. Do khan hiếm phòng nghỉ nên giá phòng cũng bị đẩy lên gấp rưỡi ngày thường. Nhiều du khách phải ở trong nhà dân, số khác ra đảo rồi vào đất liền luôn trong ngày. Do thiếu tàu nên cảnh chen lấn lộn xộn diễn ra thường xuyên tại bến. “Tàu vừa cập bến là mọi người ào ào chen xuống tàu. Nhiều người đã mua vé nhưng lại bị đuổi xuống vì quá tải. Do chen không nổi, chúng tôi bị nhỡ ba chuyến tàu, sau đó phải vạ vật ngồi trên boong tàu để về đất liền. Đi du lịch mà như bị hành xác” - chị Thu Hà đến từ Quảng Nam nói. BX