Phóng viên quốc tế "bóc mẽ" video ngụy tạo của Trung Quốc

Nhận định của tiến sĩ William Choong đã được kiểm chứng trong cuộc họp báo quốc tế mà Trung Quốc tổ chức cuối tuần qua tại Bắc Kinh. Tại đây, Vụ phó Vụ Biên giới Hải đảo, Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Dịch Tiên Lương đã trắng trợn vu cáo Việt Nam đâm húc tàu Trung Quốc, thả chướng ngại vật để ngăn cản tàu nước họ. Tại buổi họp báo, có một số video clip - theo phía Trung Quốc là quay từ ngày 2/5 được trình chiếu; Trong những clip đó vẫn còn hình ảnh thể hiện sự vui mừng của nhân viên trên tàu Hải cảnh khi những tàu này đã lùi và quệt vào mũi tàu của Việt Nam, mặc dù tàu của Việt Nam đã cố gắng di chuyển để tránh va quệt.



"Việc thông qua Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) vào thời điểm này là rất quan trọng vì nó quy định cách ứng xử trong việc giải quyết các tranh chấp lãnh thổ và như vậy sẽ rất hữu ích đối với an ninh khu vực”. Tiến sĩ William Choong

chuyên gia nghiên cứu cấp cao của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS)

Khi phóng viên quốc tế đặt câu hỏi tại sao các vị trí tàu Trung Quốc bị đâm hỏng lại nằm ở mũi tàu, như thế chỉ có khả năng do tàu Trung Quốc đâm vào tàu Việt Nam chứ không phải do tàu Việt Nam đâm vào tàu Trung Quốc thì ông Dịch Tiên Lương giải thích “cùn” rằng do sóng to khi va chạm phần mũi tàu dễ bị va nhất. Khi một phóng viên khác đặt câu hỏi: Những hình ảnh này được ghi từ ngày 2/5, tại sao đến nay - đã hơn 40 ngày, Trung Quốc mới công bố thì ông Dịch đuối lý và giải thích một cách vòng vo, không thuyết phục.