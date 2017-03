Phúc thẩm vụ “quan tài diễu phố”: Kịch tính!

Tóm tắt vụ việc Tối 14-3-2013, sau khi đi uống rượu, hát karaoke đến 23 giờ, anh Nguyễn Tuấn Anh cùng với người em họ là Nguyễn Duy Hiệp đi ăn tại một quán ăn đêm ở Quán Tiên (phường Hội Hợp). Tại đây, hai người gặp Nguyễn Văn Tình, Phùng Mạnh Tuấn, Phùng Quốc Tú, Nguyễn Văn Định, Nguyễn Văn Bính, Đặng Quốc Tú đang ngồi ăn. Chỉ vì một câu nói khi say rượu của anh Tuấn Anh, cả nhóm đã lao vào đuổi đánh anh này đến một cống mương nước gần đấy. Sau đó, cả nhóm đã đánh anh Tuấn Anh ngã xuống cống mương nước dẫn đến tử vong. Không thấy con về, gia đình anh Tuấn Anh đã báo công an. Sáng hôm sau, xác của anh Tuấn Anh được tìm thấy dưới cống mương nước. Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan công an kết luận nạn nhân tử vong do bị ngạt nước. Kết luận này khiến người nhà nạn nhân nghi ngờ. Bức xúc, người nhà nạn nhân cùng một số người dân đã mang quan tài nạn nhân đi diễu hành khắp TP Vĩnh Yên vào chiều 17-3-2013. Tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã phạt Phùng Mạnh Tuấn án tử hình, Phùng Đắc Tú và Đặng Quốc Tú án tù chung thân, ba đồng phạm khác từ 12 đến 20 năm tù về tội giết người. Ngoài ra, hai bị cáo khác bị phạt từ 30 tháng tù đến ba năm tù về các tội không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm.