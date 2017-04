Qua cầu bị rơi sông, 1 người đàn ông mất tích

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 16 giờ chiều 15-4, ông Lê Thanh Phước (56 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) chạy mô tô chở theo một bao đường cát 50 kg lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 879.





Hiện trường vụ tai nạn khiến ông Phước rơi xuống sông mất tích. Ảnh: HÀ HUY



Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: HÀ HUY

Khi xe di chuyển đến giữa cầu Vĩ - cầu sắt lót ván gỗ giáp ranh xã Mỹ Phong và phường 3, TP Mỹ Tho, ông bất ngờ bị loạng choạng tay lái khiến cả xe lẫn người ngã xuống. Ông Phước lọt qua khoảng trống lan can cầu rơi xuống sông mất tích. Ngay sau đó, Công an TP Mỹ Tho, cảnh sát PCCC cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Tiền Giang huy động lực lượng và điều ca nô đến hiện trường để tìm kiếm cứu nạn và khám nghiệm hiện trường.