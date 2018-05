Quốc hội khóa XIV đang khuyết 9 ĐBQH

9 ĐBQH khuyết từ đầu nhiệm kỳ đến nay 1. Ông Đinh La Thăng (ĐBQH đoàn Thanh Hoá): Mất quyền ĐBQH kể từ ngày 14-5, khi Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên ông phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 2. Ông Nguyễn Quốc Khánh (ĐBQH tỉnh Quảng Nam): ĐBQH kể từ ngày 14-5, khi Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên ông phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 3. Bà Phan Thị Mỹ Thanh (Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai): UB Thường vụ QH đã có nghị quyết cho bà Phan Thị Mỹ Thanh thôi làm nhiệm vụ ĐBQH kể từ ngày 14-5 do bị thi hành kỷ luật và bà Thanh có đơn xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH vì lý do sức khỏe. 4.Ông Võ Kim Cự (ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh): Ngày 15-5-2017, UB Thường vụ QH biểu quyết đồng ý cho thôi nhiệm vụ ĐBQH đối với ông Võ Kim Cự do bị thi hành kỷ luật và ông có đơn xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH vì lý do sức khỏe. 5. Ông Trịnh Xuân Thanh: Sáng 15-7-2016, tại phiên thứ 7 xem xét, biểu quyết về tư cách ĐBQH của 496 người trúng cử, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã bỏ phiếu tán thành việc không công nhận tư cách ĐBQH của ông Trịnh Xuân Thanh (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang). 6. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường: Ngày 17-7-2016, Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên đột xuất, 100% thành viên nhất trí không xác nhận tư cách ĐBQH khóa 14 đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường vì không đủ tiêu chuẩn và trước đó, bà Nguyệt Hường đã có đơn xin rút. 7. Ông Ngô Đức Mạnh (ĐBQH tỉnh Bình Thuận): Ủy ban thường vụ QH xem xét, quyết định cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH đối với ông Mạnh với lý do ông được phân công nhiệm vụ mới là làm Đại sứ tại Liên bang Nga. 8. Ông Ngô Văn Minh (ĐBQH tỉnh Quảng Nam): Ông Minh qua đời vào ngày 16-12-2016. 9. Hòa thượng Thích Chơn Thiện (ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế): Ông là ĐBQH cao tuổi nhất, mất vào ngày 8-11-2016.