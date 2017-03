Sai phạm nghiêm trọng, xử lý châm chước

Các vụ sai phạm xảy ra tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (ĐKQSDĐ) huyện Vĩnh Thuận và huyện U Minh Thượng, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh, Đài Truyền thanh huyện An Minh.

Cụ thể, tại Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh, Thanh tra Sở Tài chính phát hiện chi sai chế độ, không đúng mục đích, không đúng dự toán, không khai nộp thuế, trích lập quỹ sai quy định… với tổng số tiền hơn 5,7 tỉ đồng. Tuy vậy, giám đốc Sở Tài chính chỉ yêu cầu thu hồi số tiền sai phạm, đồng thời kiểm điểm rút kinh nghiệm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng xử lý như vậy là chưa đúng nên yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm điểm làm rõ những sai phạm của tổ chức, cá nhân và thu hồi tiền sai phạm. “Qua đó, nếu phát hiện có dấu hiệu của tội phạm thì phải chuyển cơ quan điều tra xử lý” - Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Tại Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Vĩnh Thuận, đoàn thanh tra kiến nghị chuyển qua cho CSĐT điều tra, làm rõ nhưng chủ tịch UBND huyện lại ban hành kết luận chỉ xử lý kỷ luật, thu hồi số tiền thất thoát. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy huyện này chỉ đạo thanh tra, công an, VKS xác minh, điều tra, làm rõ sai phạm, xử lý nghiêm minh, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm đối với người ban hành kết luận thanh tra.

Thanh tra cũng phát hiện sai phạm trên 1,3 tỉ đồng ở Đài Truyền thanh huyện An Minh. Trưởng đài được xác định tham ô hơn 20 triệu đồng. Chủ tịch UBND huyện chuyển vụ việc cho công an huyện và bước đầu công an xác định vụ việc có dấu hiệu hình sự nhưng Ban Thường vụ Huyện ủy lại chỉ đạo xử lý kỷ luật… Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu huyện này và Ban Thường vụ Huyện ủy U Minh Thượng (liên quan đến sai phạm ở Văn phòng ĐKQSDĐ huyện U Minh Thượng) chỉ đạo thanh tra, công an và VKS xác minh, điều tra sai phạm và xử lý nghiêm minh. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy An Minh và U Minh Thượng còn bị yêu cầu phải tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan trong điều tra, xử lý các vụ án.