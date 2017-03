Sản vật tiến vua trôi dạt vào bờ biển

Người dân sống tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang cho biết cách đây 3 ngày họ phát hiện hảỉ sâm trôi dạt vào dọc bờ biển nên báo nhau cùng đi nhặt về ăn, số còn lại đem phơi khô ngâm rượu.

Do số lượng hải sâm trôi dạt khá lớn, một số hộ dân đã thu gom được hàng chục kg đem đi bán với giá 500.000 đồng/kg.



Hải sâm là loài hải sản quý

Ông Nguyễn Văn Minh, ở thôn An Hải, thị trấn Thuận An cho biết trong những ngày vừa qua ông gom được hơn 20 kg hải sâm. Không chỉ ông mà nhiều hộ dân ở Thuận An cũng lượm được vài chục kg hải sâm.

Hải sâm được người dân phơi khô

Trước đó, ngày 19-9, người dân Phú Quốc và du khách ở khu vực từ Dinh Cậu đến Cửa Lấp cũng bắt gặp hàng ngàn con đột (một loại hải sâm) bị sóng biển đánh dạt vào bờ. Người dân Phú Quốc biết đây là loài hải sản có giá trị kinh tế nên đã huy động người thân ra bờ biển để vớt, có gia đình bắt được hàng trăm ký. Những người lớn tuổi sống trong khu vực này cho rằng sóng đánh bật cả hải sâm vào bờ là hiện tượng bất thường.