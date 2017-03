Sát thủ đất cảng gây án ở Hà Nội

Ngày 28-5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử băng nhóm dùng hung khí đòi nợ thuê, gây thương tích nặng cho một người dân ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ba bị cáo bị đưa ra xét xử về tội cố ý gây thương tích gồm Ngô Văn Long, tức Long “vàng” (48 tuổi, ngụ phố Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình); Nguyễn Duy Đức (34 tuổi, ngụ phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân); Phan Văn Thường (26 tuổi, ngụ huyện An Lão, Hải Phòng). Ngoài ra còn ba đối tượng khác hiện đang bị cơ quan công an truy nã.

Đòi nợ thuê xuyên quốc gia

Theo cáo trạng của VKS, từ năm 2002 đến 2006, Phạm Thúy Ngân (58 tuổi, hiện cư trú tại Liên bang Nga) đưa tiền cho Trần Quang Khánh (44 tuổi, ngụ phố Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm) để Khánh cho các hộ kinh doanh ở chợ Vòm (Nga) vay lấy lãi. Trong quá trình làm ăn, Khánh đã thiếu nợ Ngân 180.000 USD. Ngân nhiều lần đòi nhưng Khánh không chịu trả vì cho rằng đã thanh toán xong. Ngân cho rằng Khánh muốn quỵt nợ nên đã nhờ Long “vàng” đứng ra đòi nợ giúp và hứa chia 1/2 số tiền nợ trên cho Long.

Đầu tháng 3-2008, Long đã đi cùng với Đào Xuân Nam, tức Nam “con” (28 tuổi, ngụ xã Bát Tràng, huyện An Lão, Hải Phòng) đến gặp Khánh dọa nếu không trả tiền sẽ không xong. Khánh biết Long là một đại ca giang hồ có số má nên xin cho mình về xem lại sổ sách rồi sẽ trả tiền. Tuy nhiên, gần một năm sau Khánh vẫn không trả. Ngân đã bàn với Long quyết định dùng biện pháp mạnh. Nam đã nói với Long: “Chú để cháu tìm thằng Khánh đòi nợ làm tí tiền, đỡ mất điểm chú”. Long đồng ý để Nam thay mình ra mặt. Trước khi đi Long còn dặn “Nếu nó không trả thì đấm cho mấy phát vào mõm, rồi phang cho nó một trận”.

Đại ca Long “vàng” đứng giữa trong phiên tòa.

Nam đã kêu một đàn em khác là Đào Xuân Văn, tức Thông (ngụ xã Bát Tràng, huyện An Lão, Hải Phòng), điều thêm hai sát thủ đàn em của Nam là Đức và Thường từ TP.HCM bay ra Hà Nội để xử lý con nợ. Đến ngày 12-3, nhóm sát thủ trên đã chuẩn bị sẵn hung khí rình trước cửa nhà anh Khánh, chờ nạn nhân về là ra tay. Riêng Nam còn thủ sẵn một khẩu súng giấu trong bụng. Khi anh Khánh lái chiếc xe ôtô về trước cổng nhà, vừa bước xuống, nhóm sát thủ đã lao vào chém liên tiếp nhiều nhát vào người khiến anh ngã quỵ.

Chưa dừng tại đó, Nam rút súng gí vào mặt nạn nhân đe dọa bắt phải trả tiền rồi cả nhóm mới chịu bỏ đi.

Sau khi nhận được tin đàn em của Long đã chém anh Khánh, tại chợ Vòm, Ngân tuyên bố: “Vừa cho người chém thằng Khánh ở nhà, em trai nó ở bên này không cẩn thận tao cũng cho đi nốt”.

Đến tháng 5-2009, do bị truy bắt gắt gao, Đức đã ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ vụ việc. Công an đã bắt khẩn cấp Long và Thường, ra lệnh truy nã đối với Ngân, Nam và Văn.

Liên tục gây án

Theo cơ quan điều tra, sau khi chém Khánh, Nam “con” còn bắn trọng thương Nam “ngọ” ngay trước cổng quán bar AMG (đường Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm) rồi mới bỏ trốn.

Trước đó, vào năm 2008, Nam “con” bị Nam “ngọ” cùng đám đàn em đâm trọng thương trong một vụ xô xát. Tuy nhiên sau đó, Nam “con” đã không trình báo công an mà rắp tâm tìm cơ hội để trả thù.

Để tìm tung tích của kẻ thù, Nam “con” đã nhờ đại ca Toàn “được” (một đàn em của Sơn bạch tạng, ông trùm giang hồ đất Bắc) giúp đỡ.

Trước sự khẩn khoản nhờ cậy của đàn em, đến đêm 14-4-2009, Toàn đến bar AMG chơi và phát hiện Nam “ngọ” cùng nhóm bạn đang ở đây. Toàn đã gọi điện thoại cho Nam “con” để sát thủ này mật phục sẵn ở ngoài.

Chờ đến khi quán bar đến giờ đóng cửa, Nam “ngọ” vừa bước chân ra ngoài, Nam “con” đã lao đến dùng súng gí vào phía trên ngực trái nạn nhân bắn một phát. Bị trọng thương, Nam “ngọ” ôm ngực lảo đảo bỏ chạy nhưng một đối tượng khác trong nhóm Nam “con” đã đuổi theo, dùng dao lê đâm vào mạn sườn nạn nhân. Nam “con” tiếp tục đuổi theo và bắn liên tiếp bốn phát về phía Nam “ngọ” nhưng không trúng. Sau đó, nghe thấy tiếng hô hoán của nhóm bạn Nam “ngọ”, nhóm Nam “con” leo lên hai chiếc xe máy của đồng bọn chờ sẵn để bỏ trốn.

Lộ diện một đại ca

Một điều tra viên cho biết Long “vàng” là một đại ca có số má trong giới giang hồ cùng thời với Hải “bánh”, Phúc Bồ và Sơn bạch tạng. Tuy nhiên, không như các đại ca khác sớm lấy số má trong việc thanh toán nhau để tranh giành quyền bảo kê các chợ, nhà hàng, khách sạn…, Long “vàng” đã hoạt động trong các lĩnh vực cho vay nặng lãi và tổ chức cờ bạc. Ngay cả trong việc đòi nợ thuê, Long cũng làm rất kín kẽ và hầu như không bao giờ ra mặt trực tiếp. Chính vì thế trong nhiều năm lăn lộn giang hồ, Long “vàng” chỉ mới có một tiền án về tội tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, đã từ lâu giới giang hồ từ Nam ra Bắc khi nghe đến tiếng Long “vàng” cũng đều phải nể mặt vài phần.

Theo cơ quan công an, vào năm 2000, Long đã chỉ đạo một đàn em là Trần Văn Vinh, tức Vinh “Biên” (46 tuổi, ngụ Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng) chém dằn mặt Hải “cốm” (một giang hồ có số má ở Hà Nội) vì dám lần khân không chịu trả nợ cho Long. Từ năm 1997, Hải “cốm” đã vay của Long 10.000 USD nhưng nhiều lần không trả lãi đầy đủ, đúng hẹn. Long đã bàn với Vinh phải xử lý Hải. Tháng 6-2000, Vinh “Biên” bắt gặp Hải đang đi dạo mát cùng vợ ở đường Âu Cơ. Vinh đã bắt Hải đi theo mình để nói chuyện “phải quấy”. Vinh đã dẫn Hải “cốm” ra một quán nước vắng vẻ ở gần đó và đòi nợ. Hải van xin “cho tôi từ từ vì hiện nay rất khó khăn”, Vinh rút ngay con dao phía sau lưng ra chém Hải “cốm” nhiều nhát vào đầu, tay, chân khiến nạn nhân ngất xỉu ngay tại chỗ. Hiện cơ quan công an cũng đã ra lệnh truy nã đối với Vinh.

Trong phiên xử, vị đại diện VKSND TP Hà Nội đã đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án dành cho đại ca Long “vàng” 7-8 năm tù giam. Dự kiến ngày 31-5 HĐXX sẽ tuyên án.

THANH TÚ