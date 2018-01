Sau bán kết U-23: CSGT xử lý 357 trường hợp quá khích

Sáng 24-1, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an TP.HCM cho biết sau khi triển khai công tác xử lý vi phạm giao thông đối với các nhóm thanh niên cổ động quá khích cho U-23 Việt Nam, toàn lực lượng đã lập biên bản xử lý 357 trường hợp. Trong đó 186 phương tiện bị tạm giữ.



Từ 1 giờ ngày 24-1, lực lượng chức năng mới tung quân trấn áp nhóm thanh niên quá khích. Ảnh: L. THOA

Theo đó, các lỗi vi phạm gồm: lưu thông thành đoàn; lưu thông vào đường cấm, đường ngược chiều; nẹt pô, rú ga; vi phạm nồng độ cồn; không đội nón bảo hiểm; điều khiển xe không có bằng lái xe, giấy tờ xe. Có một trường hợp ô tô chở người cổ vũ trên thùng xe cũng bị xử lý.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Nguyễn Văn Bình – Đội trưởng Đội tham mưu Phòng PC67 Công an TP, cho biết đến khoảng 2 giờ sáng 24-1, tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông ở TP đã tương đối ổn định; một số tốp nhỏ được cô lập và xử lý mạnh. Đến 4 giờ, tình hình đã hoàn toàn ổn định.

Nhận định về công tác triển khai các giải pháp đảm bảo trị an cho TP, theo Trung tá Bình, công tác phối hợp giữa các lực lượng đạt hiệu quả cao, đã không để tình trạng ùn ứ tại khu vực trung tâm TP. Trung tá Huỳnh Trung Phong – Trưởng phòng PC67 cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý.



Trước đó, CSGT chủ yếu phân luồng, hướng dẫn cho người dân cổ vũ an toàn. Ảnh: L. THOA

“Bản thân tôi rất tự hào về đội tuyển U-23 Việt Nam trong đêm qua. Lực lượng CSGT TP cũng đã tạo điều kiện cho người dân tham cổ vũ ôn hòa, nhằm cổ vũ và động viên đội tuyển Việt Nam tham gia thi đấu tại đấu trường quốc tế. Lực lượng sẽ quyết tâm đảm bảo tình hình an ninh chính trị cũng như trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP để phục vụ tốt cho nhu cầu vui chơi giải trí của người dân TP trong việc cùng ủng hộ và đồng hành với đội tuyển” – Trung tá Bình chia sẻ cảm xúc sau một đêm ở ngoài mặt đường cùng lực lượng.